16 فائدة لتناول الليمون المجفف للتخسيس

الليمون

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الفوائد الصحية لتناول الليمون المجفف للتخسيس.

16فائدة لتناول الليمون المجفف للتخسيس..



1- يستخدم في علاج الإسهال الحاد وتوقيفه فوراً .

2- علاج الحمى " ارتفاع الحرارة الشديد" .

3- علاج المغص .

4- يفيد المرأة المرضعة بعد الولادة لتعويض ما فقدته من فيتامين ج ، ولزيادة مقاومتها للإرهاق الناتج عن الولادة والإرضاع .

5- يستخدم في وصفات التخسيس " تنحيف الجسم " وحرق الدهون ، وبخاصة دهون منطقة البطن بشكل سريعٍ وفعال . حيث يستخدم مغلي الليمون و يشرب بعد الوجبه .



6- يحتوي على كمياتٍ كبيرةٍ من فيتامين ج الذي يزيد من مقاومة الجسم للبكتيريا .

7- يساعد على طرد فضلات الجسم وسمومه.

8- مقوٍ للمعدة والأمعاء .

9- مقوٍ لعضلة القلب .

10- مسكن للآلام والصداع .

11- يعالج الدوران " الدوخة " .

12- يداوي خفقان القلب .

13- يساهم في إدرار البول .

14- ينقي الدم .

15- يزيل سموم الكبد

16- يوسع الشرايين و يقلل الدهون الثلاثية.

طريقه الاستعمال :



تغلى ليمونة واحدة فى كوب ماء ٢٥٠ ملم و يشرب مرة يوميا بعد الافطار او الغداء .