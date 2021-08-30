عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الليمون

16 فائدة لتناول الليمون المجفف للتخسيس

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الفوائد الصحية لتناول الليمون المجفف للتخسيس.

 

16فائدة لتناول الليمون المجفف للتخسيس..
 

1- يستخدم في علاج الإسهال الحاد وتوقيفه فوراً .
2- علاج الحمى " ارتفاع الحرارة الشديد" .
3- علاج المغص .
4- يفيد المرأة المرضعة بعد الولادة لتعويض ما فقدته من فيتامين ج ، ولزيادة مقاومتها للإرهاق الناتج عن الولادة والإرضاع .
5- يستخدم في وصفات التخسيس " تنحيف الجسم " وحرق الدهون ، وبخاصة دهون منطقة البطن بشكل سريعٍ وفعال . حيث يستخدم مغلي الليمون و يشرب بعد الوجبه .


6- يحتوي على كمياتٍ كبيرةٍ من فيتامين ج الذي يزيد من مقاومة الجسم للبكتيريا .
7-  يساعد على طرد فضلات الجسم وسمومه.
8- مقوٍ للمعدة والأمعاء .
9- مقوٍ لعضلة القلب .
10- مسكن للآلام والصداع .
11- يعالج الدوران " الدوخة " .
12- يداوي خفقان القلب .
13- يساهم في إدرار البول .
14- ينقي الدم .
15- يزيل سموم الكبد
16- يوسع الشرايين و يقلل الدهون الثلاثية.

طريقه الاستعمال : 


تغلى ليمونة واحدة فى كوب ماء ٢٥٠ ملم و يشرب مرة يوميا بعد الافطار او الغداء .

أضرار عصير الليمون الليمون تخسيس زيت الليمون فوائد

موضوعات متعلقة

استخدامات غير متوقعة لقشور الليمون .. تعرفي عليها

ترشيحاتنا

هل تم إلغاؤه.. محمد رمضان يحذف إعلان حفل العلمين

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

الطماطم بـ 10 جنيهات.. ارتفاع أسعار بعض الخضر والفاكهة |تفاصيل

سيد علي لـ أسامة عباس: مين نمبر وان في الجيل الحالي؟..والإجابة مفاجأة

أول تعليق من المتحدة على بث مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال

إسماعيل يوسف عن أزمة شيكابالا: عايزينه يبطل كورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاكسيرا: نستهدف إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية 2021

مفاجأة.. أحمد العوضي مع ياسمين عبدالعزيز في سويسرا منذ أيام

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ليس ريان فقط.. شوبير يعلن رحيل مهاجم الأهلي رسميا إلى الدوري التركي

خاص| صدى البلد يكشف تفاصيل خطف بيراميدز لصفقة الزمالك المنتظرة

تحقيق عاجل في واقعة اختطاف طفل المحلة ..وتفاصيل جديدة تكشفها الأم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. أزمة جديدة .. لماذا عوقب محمد رمضان بغرامة ١٢.٥ مليون جنيه

أنا أهلاوي ولكن.. مواجهة نارية بين أحمد مجاهد ورئيس الزمالك.. فيديو

الطفل المعجزة يقلد الزعيم ونجوم الكوميديا بطريقة ساخرة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ