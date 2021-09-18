توقعات الأبراج لشهر 12.. مفاجئة الثور والأسد لا يخاف

توقعات الأبراج لشهر (12) ديسمبر 2020 يقدمها خبير الأبراج محمد جيرون.

#برج_الحمل



على الصعيد المهني:

تتألق مزهواً بنفسك في بداية هذا الشهر. تنظر وراءك وأمامك، فتبدو فخوراً بما أنجزت، وبما استطعت تحقيقه من مقاومة، وسط العواصف التي مررت بها منذ أكثر من سنتين. تتغلب على الهواجس الماضية وتتسلق السلم نحو طموحات جديدة وظروف مناسبة. يكون الشهر الاخير من العام دافئاً على المستوى العاطفي والاجتماعي وتنسجم بسهولة مع محيطك القريب والحميم، ولا عجب اذا لمست انفتاح المجتمع عليك لتوسع دائرة نشاطاتك. يستمر الجو الايجابي حتى نهاية السنة. انه شهر واعد بنهاية صفحة سنوية انتهت بحلوها ومرها . لا تُضِع الوقت. تحرك عن سابق تصميم وتخطيط ووقع عقوداً، وقم باتفاقيات وارتباطات، وسافر إلى حيث تريد، وأقدم على استثمارات، وفاوض وحاور، فالنجاح يرافق هذه الخطوات، والأرباح قد تكون الوعد الصادق. حاول أن تجذب الحظ الذي ينتظرك ولا تتخاذل!

تتمتن أوضاعك، فتبدو قوياً كالفولاذ ومحظوظاً كما لم تعرف من قبل، حتى إنك لست بحاجة إلى جهود كبيرة في العمل لإحراز النجاح. هي الأحداث تتلاحق وتؤمن لك ما ترغب.

لأجواء مناسبة، وكذلك الأساليب اللازمة في العمل، والبلاغة، والتسهيلات لعمليات مالية أوتجارية. تتحرك بحرية تامة، وتنتصر على المعوقات، متخطياً المحاذير القديمة. تكمن القوة في داخلك، وفي عزمك وحزمك، كما في هذا الحدس الذي لا يخطئ. أعط ثقة لأحاسيسك وقرر مستقبلك من دون الرجوع إلى أحد، لأن لا أحد يستطيع أن يوجهك في الطريق الصحيح كما يفعل قلبك. تنجز أعمالك قبل أوانها، وقد تسوي مسألة قديمة بطريقة إيجابية فتطير من الفرح، وتتلقى مبالغ من المال كنت قد أهملتها أو يئست من نيلها.

على الصعيد العاطفي:

يتسلط الضوء على نقاط الضعف في العلاقة ابتداء من هذا الشهر وحتى منتصف العام المقبل،فتتاح لك لقاءات عذبة وتوسيع دائرة معارفك. تترك أثراً هائلاً في من تلتقيه الآن، وتمارس سحراً لا يقاوم. لا علاقات ثابتة وحب متين، بل حياة اجتماعية صاخبة، وتنوّع ومغامرات ربما، والتلذّذ برؤية الآخرين يأتون إليك طوعاً، أو يؤخذون بجاذبيتك وسحرك. من غير المستبعد أن تبتعد عن أي علاقة تلوِّح بالجدية، إلا أنك تقضي شهراً من التسلية والمرح واللعب، وترك الآخر يحبّك بأنانية ربما. تحلم بجديد وبسفر، وتحاول أن ترضي من يحرص عليك بدماثة أخلاق وعذوبة تصرّف، إلا أن قلبك لا يعرف غلياناً في هذه الفترة، بل هومشغول بمجال آخر، قد يكون مهنياً أو مالياً، أو ربما هو استقبال للمهنّئين في نهاية هذا العام، أو اهتمام بابن أو ابنة يحتاجان إلى رعايتك.



#برج_الثور



على الصعيد المهني:

دخلت شهراً من الأحداث السعيدة والمفاجآت المرضية والشفاء والمصالحة وإطلاق المشاريع والنجاح والانتصار. مناخ استثنائي قد لا يتكرر في كل مرة. فوائد كثيرة، وفرص غير عادية، وقدرات هائلة، وحظا قلَّ نظيره، وأخبار سارّة. أدعوك إلى العمل والانطلاق والحلول لبعض المشاكل المالية. لا شك في أن الأعمال تكون كثيرة هذا الشهر، وربما مرهقة، إلا أن الحظ يرافق الخطأ، وهو يغمر جميع مواليد الثور، ويخصّ بالذكر مواليد العشرية الثالثة.

أدعوك إلى التروي، والتصرف المستقيم، وعدم التلاعب بأي تفاصيل، وضرورة الاستقامة حتى تحقّق المبتغى.

تمارس، يا عزيزي، سحراً كبيراً وتأثيراً لا يترك أحداً لا مبالياً. تتمتّع بقدرة على الإقناع والتحليل، فتحقّق المعجزات في الميدان الذي يخصّك. قد تُتاح لك فرصة القيام بمهمة دقيقة جداً أو إشغال منصب أو تبوّؤ مركز مهم، أو استدعاء إلى مكان لتأدية دورٍ جماهيري ربما، حاول ألا ترفضه. تحقّق النجاح في المساعي والتحرّك والمبادرات والمفاوضات في علاقاتك واتصالاتك الشخصية. تُذهل الآخرين بقدراتك الفكرية والعملية وبمهارتك وحنكتك. قد تُوقِّع عقداً أو تضطر إلى مضاعفة العمل، وتبدو سعيداً بما تفعل. قد تستفيد من أي حدث عام يحصل، من انهيار أحد الأنظمة مثلاً، أو من وصول حزبك إلى السلطة، أو من غياب قيادي تحتل مكانه. ثراء ونفوذ وسلطة ودور مهم في مجال أضيق، كل حسب موقعه وميوله وانتماءاته. بعض المواليد يتبوَّأون مركزاً حكومياً، أو يُنتخبون ليمثّلوا جهة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو دينية أو ما شابه.

لاشك في أن هذا العام كان مزدهراً، وها هو يعلن عن فترة أخرى من الازدهار المالي، لكن مع بعض التحفّظ ومراجعة الحسابات.

على الصعيد العاطفي:

يتسلط الضوء على شؤون العائلة والمنزل ما يجعلك تطرح بعض التساؤلات. قد تمر بفترة من القلق والجمود وعدم التواصل. جو من البلبلة والشكوك والبرودة في بعض العلاقات. توخَّ الحذر وتجنب الكلام الجارح والانتقاد، فالوقت غير مناسب لاثارة الفتن والمشاكل. حاول انهاء العام بسلام وحاول أن تجد قاسماً مشتركاً بين الجميع، حتى لو لم توافق على كل ما يجري. تبحث عن تمتين بعض العلاقات العاطفية، وقد تميل إلى الارتباط بعد فترة من التردد.هذا طبعاً، إذا كنت خالياً، أو ربما تقدم تنازلات في سبيل توطيد العلاقة. تسود مشاعر الغيرة والتملكية، لكن احذر التطرف، وكن واعياً لكل المعطيات. لا تقلب الطاولة، وحاول أن تفرق بين الأمور.



#برج_الجوزاء



على الصعيد المهني:

يضج هذا الشهر حركة وأحداثاً متلاحقة وأوضاعاً متغيرة ومفاجآت وأعمالاً ترهقك في بعض الأحيان. تسير الأمور بشكل سريع، وتجد نفسك أمام جبل من الأعمال يجب أن تنجزها من دون تضييع للوقت. تلهث يميناً وشمالاً، وتنجز أعمالك بدقة، كما هي عادتك، فتسعى جاهداً لإتمام كل واجباتك وإرضاء الجميع حولك. قد تتبوأ مركزاً، أو تتوصل إلى إنهاء مهمة كبيرة، فالتيار الإيجابي قد يأخذك إلى آفاق واسعة ومجهولة منك حتى الآن. تنفتح على عالم كثير التشويق وتنظر إلى الأعلى، عازماً على الوصول وتحقيق أصعب الأماني.

قد تقوم بعمل يؤثر في مستقبلك أو في محيطك، ويحمل جديداً في بعض الأحيان. يساعدك على ذلك حسك المرهف وحدسك الكبير وثقة بالنفس اكتسبتها عبر التجارب الكثيرة التي مررت بها هذه السنة. قد تتوافر لك ظروف غير اعتيادية تلتقطها بسرعة، فتفتح أمامك أبواباً جديدة، ولو تطلب الأمر عملاً كبيراً مستمراً. تركز اهتمامك على قضايا عائلية ومالية على السواء، وتشعر أن الجو بات يفرض انطباعاً أكبر وقرارات يجب أن تتخذ وتنفذ حرفياً. تهتم بشؤون عائلية وبتطوير مهنتك، وقد يعني الأمر التفكير في تغيير مكان الإقامة أو تحول بعض الخلافات إلى قضية يجب حسمها. يجب أن تهتم أيضاً بالشؤون الصحية التي قد تصبح دقيقة. قد تواجه قضية ظلم أو افتراء، أو تضطر إلى اتخاذ قرار بشكل مفاجئ وتقلب الأوضاع.

على الصعيد العاطفي:

قد تجرّ عليك الصراحة بعض المتاعب، فانفعالك السريع لا يسمح لك التفكير جيداً أو ضبط النفس قبل توجيه الكلام، الاأمر الذي قد يجر عليك الخلافات والاتهامات على انواعها. بدل ان تأخذ موقفاً حيادياً تفادياً لحصول الازمات تميل الى التمرّد والتحفظ. قد لا يتحمل الحبيب هذه الإساءة او غيرها، وبالتالي تواجه تحديات عديدة. يخف الوهج قليلاً في الاسابيع الاولى وتهدأ الأوضاع ويسود جو اكثر تشنجاً من السابق. أنصح لك وضع حدّ فوري للنزاع وايجاد حلول وتسويات ترضي الطرفين. فما الفائدة من الاصطياد في الماء العكر؟ هل تريد الاساءة الى العلاقة او تهديدها بالخطر؟ إنّ العلاقة الجدية والمتينة تحتاج حالياً الى الليونة وكذلك الى تقديم التضحيات والتنازلات. أدعوك بشكل خاص الى تناسي الجراح وتجاهل بعض التصرفات والكلمات السلبيّة تجاهك. تصفو الأجواء قبل نهاية الشهر، وقد تندم عندئذٍ على التصرّف المتهوّر او القرار المتسرّع. هدّئ من روعك وتمالك أعصابك، فالزمن كفيل بحلّ المشاكل شرط التحلّي بالهدوء والتفاؤل. لا أعتبر أنّ هنالك أزمات مستحيلة وبالإمكان معالجة مختلف المسائل الطارئة والمحلية واليومية بموضوعية ومُرونة.

وعبثاً تبحث عن بعض الممتع والملون لحياتك. كن متنبها للأمور، قد تستاء من عدم تجاوب من قبل شخص تصبو إليه، أو ترتاب من برودة في التصرفات أو غياب قسري أو مفتعل هذا الوقت. تنتظر مبادرة لا تأتي أو يصعب عليك قبول بعض الجمود من قبل الشريك. تعيش ازدواجية ربما، وتناقضات تثقل كاهلك لا تختم السنة على فراق او حزن او خلاف

.

#برج_السرطان



على الصعيد المهني:

تلوح في الاجواء بعض المتاعب والالتباسات بشكل خاص في القسم الاول من الشهر. الوضع غير مستقر وقد تبقى الأوضاع متارجحة ومتشنجة وتطلب اليك الحذر والصبر والصمت في بعض الاحيان بعيداً عن النقاش والجدال لتخطي الأمور وتجنب الاخطار واسترجاع موقع القوة في الوقت المناسب. نراك هذا الشهر تنتقل من مكان إلى آخر بسرعة البرق، وتركض في كل الاتجاهات، فلا تدري أحياناً من أين تبدأ وأين تنتهي. تبدو مفكرتك زاخرة بالمواعيد والاتصالات والمسؤوليات الجديدة والساعات الإضافية في العمل أيضاً، أو ربما تبحث في عقد يستحوذ على كل تفكيرك. يحفل هذا الشهر بالاتصالات المهنية مع الزبائن والزملاء والممولين والمسؤولين والإداريين، وتعيش انفعالات كثيرة . تتوتر أعصابك قليلاً، وتشعر بالإرهاق. تأسف لإلغاء موعد أو للتخلي عن بعض الوعود أو الواجبات. تخوض مفاوضات صعبة ودقيقة، وتبحث في شؤون مالية ملحّة. وقد تجد نفسك حائراً أمام اتجاهين أو خيارين. تهدأ الأحوال فتطالب بحقوق، أو تسعى لإيجاد حلول لبعض الأزمات. وقد تدرك أن الحلول يجب أن تأتي من داخلك، ومن معرفة حاجاتك الحقيقية، والسعي إلى ما يوفر لك الطمأنينة والهناء والأمان، بعيداً عن أي معطيات أخرى. قد لا يكون المال هو الحل الوحيد الذي تنشده في هذا الشهر الأخير من السنة. أما الأيام العشرة الأخيرة فقد تنير أمامك الطريق، وتضعك أمام قرارات جذرية، تنهي المتاعب والاضطراب.

على الصعيد العاطفي:

لن تعاني من أي تدخل سلبي بل ستكون الاجواء خالية من التشنجات يكون القلب في أحسن حالاته تعرف فترة مزدهرة تتوطّد فيها الصلات وتتعمّق الروابط، وقد تشهد بداية علاقة عاطفية ثابتة ومميّزة، إذا كنت خالياً. يبدوالقلب مرتاحاً وسعيداً، سواء كان متناغماً مع علاقاته الثابتة، أومع اشخصا يصادفهم خلال هذا الشهر.

تعيش، عزيزي الأسد، عواطف غنية وعميقة. يثير وضع ما حماستك، فتبدوسعيداً. تسير في طريق واضحة، مطمئناً للذين يحبّونك أوللشريك الذي اخترته أوللزوج الذي يبدي كل إيجابية باتجاهك. تبدوواثقاً من قدراتك الإغوائية، وقد ترمي شباكك على شخص غريب من محيطك ربما، أوتلتقيه خارج بلادك، إذا كنت مسافراً. قد تطلب من الحبيب الزواج منك، وربما تلتزمان معاً بالسفر أوللقيام بخطوة حاسمة ونهائية. كل ما تقرّره هذا الشهر يبدوثابتاً ويربطك على مدى السنين الآتية. إذا كنت متزوّجاً فقد يتعلّق الأمر بإنجاب تسعى اليه وتحقّقه، ابتداءً من الآن. اجتماعياً، تبرز كنجم يطلبه الجميع. تبدوشعبيتك قوية فتحسن التفاوض والتنازل عندما تدعوالحاجة. إذا كنت عازباً وتتوق إلى الزواج، فقد تصادف شخصاً مناسباً في أواخر الشهر. تبدوالعلاقة جدية.



#برج_الاسد



على الصعيد المهني:

يقدم لك الحظ فرصة مناسبة لتحسين ملموس وايجابي حيث تعود الكواكب لتبتسم من جديد لا تخشَ شيئاً أيها الأسد لأن المشهد الفلكي جيد لا بل إيجابي، ولا يدعوإلى الخوف.لقد حان الوقت لاوالة العراقيل وتعزيز الاوضاع الشخصية والمهنية ولا تخف من التجديد فقد حان الوقت لاستخلاص العبر من تجارب الشهر الماضي المريرة.

أصبحت الآن تسيطر على الأوضاع وسط أجواء إيجابية تتنامى وتتطور كلما اقتربت من نهاية السنة. صحيح انك قد مررت بفترات من الجمود أوالارتباك، إلا أنك الآن انطلقت في الطليعة وها إن العروض تأتي إليك، فيطالب بك الكثيرون ويقدمون لك العروض لكي تقدم لهم خدماتك، وتقف إلى جانبهم. يستعد بعض الأطراف لتقديم التنازلات من أجل الحصول عليك، فتشعر بالفخر والاعتزاز، وتتأمل بتجديد يحفزك. تبدومتطلباً ومتطرفاً في حرصك على الكمال، إلا أنك تتلقى أكثر مما تطلب، فتتضاعف الاحتمالات وتزدهر الأوضاع المالية.

لا شك انك تعيش فترة من النهضة التي تعيد الحياة إلى عروقك. تخوض تجارب مهمة تعطيك دروساً غنية، تباشر بتنفيذ المشاريع، وتفاجئ الجميع بأسلوبك الخاص أوالاستراتيجية التي تعتمدها، وبصوابية تفكيرك وتطلعاتك.

تختم الشهر والعام سعيداً لانتصار اولانفراج وتترك افضل الانطباعات وتبادر الى تصحيح كل ما يمكن تصحيحه وتضع النقاط على الحروف وتعيد الحسابات أنت محظوظ جداً هذا الشهر فهنيئاً لك النجاح...

على الصعيد العاطفي:

تكون عواطفك متجدّدة، تبعث في نفسك السعادة، وتؤدي صداقاتك دوراً إيجابياً في مسيرتك. يحضِّر لك بعضهم مفاجأة سارة، وقد تكون أمام خيار لا بدّ منه حول موضوع محدّد. إلا أن الأجواء تبدو ممتازة، وتحمل إليك انفعالات وسعادة. إذا كنت عازباً، فقد تعرف لقاءً مشوّقاً جداً. وإذا كنت مرتبطاً فيعبّر لك الحبيب أو الزوج عن تعلّقه بك وحرصه عليك. إلا أنك تميل بالإجمال إلى خوض تجارب جديدة ومغامرات وتغييرات في حياتك. تفرض آراءك في المجال العائلي فيكفّ بعضهم عن إزعاجك، ويحصل ما يدفعك نحو اتجاهات لم تكن واردة في بداية السنة. قد تكون حريصاً على سماع الحقيقة، وترفض الأوهام، ابتداءً من الآن. تنتفض ربما على واقع وتُخرج ما في قلبك من قلق وخوف. تسيطر على الأوضاع أكثر من السابق. تبدوراضياً عمّا يحصل، تقرّر مصيرك وتفرح بالأحداث المتلاحقة.



#برج_العذراء



على الصعيد المهني:

أهنّئك يا عزيزي بمواقع الحظّ إلى جانبك وينبئ بالحظ والنجاح والتوفيق. تفرح لتطوّر الأحداث التي تسمح لك السير بالإتجاه الصحيح مستفيداً من كل الظروف والإحتمالات. قد تنجز عملاً خلاقاً وتتقدّم في المكان الذي تعمل فيه. قد تحصل تغييرات في المؤسسة لتجد نفسك مرشّحاً لمركز أعلى أو أكثر نفوذاً. في جميع الأحوال، أعتبره شهراً مهما تبني خلاله جسوراً ناجحة بعد أن حالت الظروف دون بنائها أخيراً.

ما أجمل هذا الشهر فالسماء تضيء على الكرة الأرضية من برجك. لا يوجد أي شائبة تساعدك. الحظوظ على محاصرة المشاكل وإيجاد الحلول المنصفة. قد تحصل على أرباح طارئة. انفراجات وانتصارات رائعة، فعساك تكون جاهزا للتحرّك بكلّ حكمة وثقة.

على الصعيد العاطفي:

تتلهى بالنجاحات والطموحات عن حياتك الشخصية التي تتراجع أهميتها هذا الشهر، الأيام الخمسة الأولى قد تشكّل منطلقاً جيداً لأوضاعك الشخصية، يمكنك أن تستفيد منها لكي تثبّت مواقعك أو تبني مستقبلك. تتلقى خبراً جيداً يتعلّق بأحد المقربين وتبدو فخوراً ببعض إنجازاته. إلا أن الحب بمعناه التقليدي قد لا يبدو حاضراً هذا الشهر، أو يفتقر إلى العناصر الضرورية لتنميته، كأن تكون متلهياً عنه بشؤون أخرى أو تشعر بالحبيب بارداً تجاهك أو تحول ظروف دون اللقاء. وربما يطرأ ما يبعد الواحد منكما عن الآخر. تتّجه مشاعرك نحو آفاق أخرى، ربما نحو قضايا مهمة تهتم بها أو مشاريع كبرى تخطِّط لها. تضاعف رعايتك لبعض المجموعات أو التنظيمات أو الجمعيات، وحماستك لأداء مهمة فتوظف الطاقات لتتوصل إلى هذه الأهداف التي تستأثر بكل الشغف والاهتمام. ان الحظ لا يشير الى فرص عاطفية كبيرة ومناسبات، ولو أن بعض الفترات يتيح لك لقاءات مميزة تحدث عبر بعض المناسبات الاجتماعية أوالانتماء إلى منظمات أو جهات ما. كذلك قد يقترن الحب بأوضاع مهنية، أو يتجه القلب نحو موجه في مسيرة معينة أو قائد روحي مثلاً أو معلّم أومسؤول يهتم بمجال إنساني أو خيري. باختصار، تبدو العواطف والمشاعر متّجهة نحو الشأن العام والقضايا الكبرى، أو الأعمال أو الأوضاع العائلية أو ما شابه.



#برج_الميزان



على الصعيد المهني:

يتميز هذا الشهر بظروف استثنائية تجعلك تسطع في الضوء وتكون الاقوى والأكثر إشراقاً وطموحاً وتألّقاً، وتحقّ جزءاً مهمّاً من أهدافك مدعوماً بالعلاقات والأصدقاء والمحبين والمؤيّدين، وقد تبلغ مكاناً اعتقدته مستحيلاً، فتذهل الجميع بمزاياك الاستثنائية وقدراتك الهائلة على المثابرة والثبات وكسب المعارك، مهما تكن التحديات. تحقق أهدافك هذا الشهر، وتنجز مهمة كبيرة، أو يطرأ تحوّل في الأوضاع يعمل لمصلحتك ويؤمِّن لك المجد. عجلة الحياة تسير بشكل جيّد وها أنت تلمس تطوراً رئيسياً في سير اشغالك. أرباح بالتأكيد وبقدر ما تتعاون مع محيطك تحصد أرباحاً مادية ومعنوية.

إن الاجواء مشجعة وتعطيك فرصة لتحسين صورتك امام المجتمع المهني بعد ان شوهتها مواقفك السلبية والمعاكسة.

بإمكانك اختيار مجال جديد ذلك رغبة منك في كسب المزيد من الخبرة، وقد ترغب في حضور مؤتمر او المشاركة في ورشة عمل. قد تحصل على دعم من قبل احد الاشخاص اوالمؤسسات، وفي هذه الحالة يتوجب عليك توظيفه لاغراض بنّاءة من دون المجازفة برصيدك.

تتضاعف الظروف السعيدة على الصعد الاجتماعية، المادية والمهنية. قد تتبوَّأ مركزاً في السلطة، أو تؤدّي مهمات كبيرة جداً، ما يحسِّن وضعك الاجتماعي ومستواك المعيشي. تلتقي أشخاصاً نافذين وتبدو سعيداً بالنعم التي يحملها إليك هذا الشهر. ابتداءً من الآن، لا شيء يستطيع أن يخفّف من عزيمتك أو يحد من تطورك، شرط أن تكون مستعداً للعطاء والعمل وإلا فوَّت على نفسك فرصة استثنائية لا تتكرّر في كل مرة. قد تكون معفى من هذه المعاكسات، إلا أن الجو العام يتأثر قليلاً وينعكس عليك توتراً. إعلم عزيزي الميزان، أن هذا الشهر يحررك من بعض الظروف الضاغطة ويجعل الآخرين ينتمون إليك ويكيفون أوضاعهم معك، فلا تضطر إلى التأقلم مع أي ظرف كان.

على الصعيد العاطفي:

تنتهي السنة بجو من الرومنسية والحماسة، وتتشجع على اتخاذ بعض المواقف المهمة وكأنك بذلك تريد ان تتخطى الزمن والتعويض عن أي وقت ضائع. يحوم جو ينعش القلب، فيحملك إلى أجواء ممتازة من العشق والتواصل والود والمشاعر العميقة. تتقرب أكثر من الحبيب، أو تجذبك الملذات الجسدية، فيغريك بعض الجمال والإغراء. تكسر الجمود وتخترق بعض الحواجز، وقد تتلقى عروضاً مهمة للزواج أو للارتباط، إلا أنني أحذرك من قرارات حاسمة قد تسبب لك الانفعال. لا تتسرع في تحليل كلام الحبيب ومواقفه، بل اعطه فرصة لتبرير نفسه. كما أدعوك إلى اختبار بعض العلاقات والتمهمل قبل اتخاذ القرار. تغييرات قد تطرأ على مجرى الأمور، وفرص للتعبير عن نفسك بطريقة أكثر وضوحاً، ومصارحة ربما مع الشريك. قد يؤدي الشريك دوراً في ازدهارك أو في تطورك الآن.



#برج_العقرب



على الصعيد المهني:

تبلغ الشهر الأخير من السنة وقد أقدمت على تغييرات جذرية في حياتك، أو أنك تصبو إليها الآن، لأنك تراها ضرورية لتطورك وتقدمك. تشع هذا الشهر بشخصية مميزة وبراقة تجعل الجميع ينظرون إليك بإعجاب. تبذل جهوداً هائلة في العمل، وتعطي باندفاع ومن دون عد للساعات. تحرز نجاحاً في أي مجال مهني تختار، وقد تتلقى عرضاً مغرياً جداً يستوجب عملاً إضافياً أو ترقية أو مبلغاً من المال يضاف إلى عائداتك. أما إذا كان برجك الصاعد من القوس، فقد يتضاعف حظك خلال هذا الشهر، فلا تتأخر في طرق أبواب تبدو واعدة، أو الانتقال إلى عمل جديد، أو مباشرة مشروع تحلم به، أو تنفيذ بعض الأفكار التي تجول في خاطرك. يساعدك الحدس على اكتشاف الأفضل، وقد تشعر فجأة أنك نضجت كثيراً، وأن عليك أداء بعض المهمات بمسؤولية أكبر. قد تحقق أحلامك وتتوصل إلى مجد وانتصار، أو يطرأ على الصعيد العام ما يخدم مصالحك، أو ربما تسد فراغاً أو تتبوأ مركزاً، أو تكون المنتخب لخلافة في منصب أو ما شابه.

على الصعيد العاطفي:

يبدو الحب سعيداً هذا الشهر ويبشر معظم مواليد العقرب بفرص كثيرة تلاحقهم إذا لم يلاحقوها. تشعر أن الحبيب أو الشريك متعلق بك جداً، أو يحاول إرضاءك واسترضاءك، وخصوصاً أنك تتمتع بجاذبية قصوى وثقة بالنفس وشعور بالحرية والاستقلالية. تسير على الطريق الصحيح، وتختار الشريك على أسس ثابتة. توقع، عزيزي العقرب، اهتماماً بك يأتي من كل مكان، ومحاولة لكسب قلبك، ولفت انتباهك. قد تبحث عن الشريك أو الحبيب، وتتاح لك ظروف كثيرة للقاء. تبدو واقعياً أكثر من أي وقت مضى من السنة، لن تشعر بالضعف حتى لو خيبتك بعض الأحداث. أما إذا تأكدت من غدر أو خيانة، فتقفل الباب وتفتح صفحة جديدة. لكنني أطلب إليك التروي وعدم الاستسلام لبعض الشكوك أو الإشاعات أو النميمة المغرضة، فشهر كانون الأول يجب أن يكون شهر الحب بالنسبة إليك، يحمل إليك العشق والأوقات السعيدة والرفاهية، شرط أن لا تقع في الغيرة ولا في حب التملكية. جرب الاتزان في العلاقة، فلا حاكم ولا محكوم.

إذا كان برجك الصاعد ينتمي إلى الدلو، الميزان، الحمل أو الأسد، فقد يتضاعف حظك وتعيش أوقاتاً لا تنتسى وتستغل نفوذك، لكي تفرض رأيك في مجالات اجتماعية، سياسية، تربوية، طبية وتجارية.

قد تتغير كلياً، عزيزي العقرب ، فتنفتح على آفاق جديدة وتهتم ببعض المواضيع العالمية الآنية، والتغييرات والاكتشافات العلمية التي تبدل بعض القناعات، أو تطرح علامات استفهام حول بعض الانتماءات.



#برج_القوس



على الصعيد المهني:

يقرع الحظ بابك هذا الشهر، ويفتح أمامك مجالات واسعة وفرصاً استثنائية يجب أن تلتقطها، لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة على كل الصعد. إذا قمت ببعض المبادرات المهنية أو المساعي تجد التسهيلات أمامك، سواء كنت تتعاطى الشأن التجاري أو السياسي أو أي أمر آخر. أنت نجم متألق ولا بد من أن تمارس صلاحياتك بشكل لافت للنظر. فهنيئاً لك بنهاية سنة رائعة، وعساك تكون استفدت من حظوظها. قد يكون توقيع العقود هو العنوان الأبرز في هذا الشهر، فكل ما تتفق عليه الآن يبدو ناجحاً ومثمراً. يكون الحدس دليلك الثمين الذي يمكن أن تتكل عليه وتلجأ إليه عند الحيرة. إسأل قلبك يعطك الجواب. إنه الوقت الأفضل لكي توظف كل طاقاتك باتجاه تنفيذ الأهداف. يبدوشهر كانون الاول مشوقاً جداً، قد يحمل قراراً سياسياً كبيراً ينعكس إيجاباً عليك، ويحمل نتائج إيجابية على مسيرتك الشخصية كما المهنية. يمكنك أن تحدث تغييرات كبيرة بمجرد القيام بمبادرة صغيرة.

يكون شهراً مهماً ومثمراً جداً على مختلف المستويات ولا سيما المالية منها، ويقدم لك حوافز كثيرة لتحسين وضعك المالي وربما يشجعك على مناقشة تفاصيل دقيقة تتعلق بعقد ما أو بصفقة تجارية، كما قد يحمل إليك جرأة في إثبات الذات وقدرة على فرض وجودك، ويسمح لك إدخال تعديلات أو تغييرات لمصلحتك. تبدو طموحاتك كبيرة والآفاق واسعة وواعدة بانفراجات مهمة، لكن عليك عدم صرف الأموال والتبذير.

على الصعيد العاطفي:

يكون شهراً هادئا بشكل عام وخالياً من النشاطات الصاخبة. يولد بعض الركود لكن هذا الامر ليس سيئاً اذ يفسح في المجال للحوار الهادئ البناء ويشجّع على اللقاءات الحميمة بعيداً عن الجموع والصخب. اخشى عليك يا عزيزي من ظروف قد تدفعك في الايام الاقل حظاً الى توجيه كلام جارح او اتهامات عشوائية. تأثيرات عاصفة احياناً على مجرى العلاقة تثير الانفعالات القوية التي قد تهدّد استقرارها. أدعومواليد برج الجدي الى اعتماد الحوار الهادئ جداً. على الرغم من ان الجو يشجع على اللقاءات الحميمة فإنني انصح بعدم التطرق الى المواضيع الحساسة، بل الاكتفاء بتبادل الاحاديث الدافئة والامتناع عن فرض الآراء الشخصية. أما اذا ظهر خلاف معيّن فإنني أدعوك ،يا عزيزي الجدي، الى التريث قبل إطلاق حكم معين حتى لو تطلب الامر منك صمتاً او مهلة.

باختصار، تتحرر يا عزيزي من كل القيود، وقد يكون يومك أهم بكثير من غدك، فلا تقلق بشأن بعض ما سيكون. على الرغم من ذلك، قد تتحول إحدى العلاقات التي اعتقدتها عابرة إلى أكثر رسوخاً ولو بغفلة منك. لكن القرارات لن تتخذ الآن، بل هي مؤجلة حتماً إلى السنة المقبلة.

أما ما يعكر صفو هذه الأجواء فهو مشكلة في التواصل مع أحد أفراد العائلة، أو أحد الأولاد. لكن قد يتاح لك حل هذه المشكلة قبل الخامس والعشرين.



#برج_الجدي



على الصعيد المهني:

تعبر بسلام الى عام 2021 لكن حافظ على رصانتك واتزانك في القسم الاول من الشهر. لا تفقد التركيز على شؤونك الادارية والعملية حتى لو كان القلق مسيطراً على حياتك الشخصية.

تدور الأحداث بشكل سريع وبنّاء وبالتالي تسبق الكثيرين على المراكز والأرباح والمكاسب. هذا هو الشهر الأنسب لتوسيع دائرة التحركات على مختلف الصعد والمستويات. فالتواصل مع الآخرين سهّل وبنّاء ومثمر ولا بدّ من ان تكرر المحاولة اذا فشلت في المرة الأولى. لا تتراجع، ثابر ولا تستسلم وتحمل إليك الأيام الأكثر حظاً نجاحاً أو انفراجاً أو حسماً لمصلحتك. إنّ ظروف هذا الشهر تشجّع على تبادل الزيارات المهنية وعلى حضور مؤتمرات والإنضمام الى مجموعات أو منظمات أونقابات. هذا شهر الإنفتاح والتواصل الإيجابي. وربما حان الوقت لادخال تعديلات مهمّة على اسلوب العمل وكيفية التعاطي مع العلاقات العامة.

تقدم على تحسين وتطوير في كل المجالات، وقد تغير مجرى الأمور. تتدخل لإنقاذ موقف أو موقع، وتبدو متألقاً في عملك، سواء تعلق في التعليم أو الاتصال الجماهيري أو الطب أو الهندسة أو الشأن العام. تتمتع بكاريزما كبيرة تأسر القلوب والعيون.

كثيرون من مواليد الجدي يتبوأون مركزاً مهماً هذا الشهر أو ينتقلون إلى منصب أكثر أهمية. يحلمون بمستقبل أفضل أو يكافأون على جهود ونجاح. قد لا تأتي هذه الأمور بصورة تلقائية، بل تحتاج إلى مسعى وتدخل من قبلهم، إلا أن القرار قد يتخذ ويتلقون الخبر الممتاز قبل نهاية العام. في أثناء ذلك قد يصطدمون بأحد الشركاء أو الحلفاء أو حتى الزملاء، ربما يحسمون وضعاً لم يعد يطاق، ذلك في النصف الأول من الشهر. ثم تتغير الأمور لكي تتوافر ظروف أفضل ابتداءً من تاريخ 20، فيشعرون بالتغيير الإيجابي الآتي إلى حياتهم.

على الصعيد العاطفي:

يرتاح القلب وتتمسك بمصيرك العاطفي وتحدد خياراتك أو تتخلّص من أعباء وشكوك. تستعيد الهناء بالقرب من شريك تتفاهم وإياه على كل شيء. يحمل إليك هذا الشهر أخباراً طيّبة وأجواء مناسبة لكي تستعيد الثقة بالذات وتذهب في قراراتك واثقاً وهنيئاً. وكلما تقدّمت من آخر الشهر انفرجت الأسارير وخفّ الضغط. تُتاح لك فرص للقاء الحبيب إذا كنت خالياً، وقد تتلقى مفاجأة سارة في هذا الإطار، بخاصة في أثناء رحلة أو سفر. تسحر الجميع بجاذبيتك، وقد يكون من المناسب ألا تُكثر الدعوات واللقاءات في هذه الفترة. تبحث في داخلك عن الأشخاص المستقرّين، وقد تعرف علاقات رومنسية مع بعض المميزين والنافذين، أو الذين يتفوَّقون عليك مركزاً اجتماعياً. أما إذا كنت باحثاً عن حب جديد أو زواج ثانٍ، فقد تُتاح لك فرص للقاء الشريك الآن.



#برج_الدلو



على الصعيد المهني:

حاول أن تكون يقظاً، عزيزي الدلو، فإنك تمرّ الآن بأقسى الفترات التي عرفتها منذ بداية السنة. للأسف أقول ذلك، ولكنني أود إرشادك وهدايتك وتجنيب ما يعرضك لبعض المجازفات والأخطار، ويتحدى نجاحك ليخفف من الوهج، أويوجه إليك الاتهامات ويتربص لمشاريعك وأعمالك وطموحاتك. قد تُفتضح أسرار ويخرج إلى العلن ما حرصت على كتمانه طويلاً، أو تتعرض لحملة معادية ومفترية في بعض الأحيان. ضغوط كبيرة، أرجوأن تكون بين المعفيين منها. إلا أن التحذير مهم ويجعلك في منأى عن بعض الأجواء المشبوهة. تتبادل الاتهامات مع بعض الجهات، أو تحمل صمتك وتمشي في أحيان أخرى. تصطدم بإرادة بعض المعفيين والقادرين، وتحاول تبرير بعض الأعمال فلا تفلح. إحم نفسك بإتمام أعمالك وواجباتك بلا تقصير، حتى لو تدخّل طرف ثالث يحاول أن يضرم النار من جديد. أطلب إليك التروي والليونة وضبط الأعصاب وكبت الغضب وتفادي كل التحديات المعلنة. حدد أولوياتك يا عزيزي، وضع برنامجاً واضحاً ومدروساً، متوقعاً الطوارئ، وقد يساعدك هذا الكتاب على استباق الأمور والتقاط الإشارات في بدايتها لمحاصرة النيات السيّئة.

قد يخضع بعض مواليد الدلو أيضاً لعلاج أو لعملية جراحية، يجب عدم إهمال الصحة أو تجاهُل بعض العوارض. كذلك يجب الاهتمام بالسلامة والحرص على حماية الذات من أي مكروه.

على الصعيد العاطفي:

تتضاءل الفرص الرومنسية، ويتعزز الانجذاب الجسدي. تبدو أكثر انسجاماً مع الحبيب أو الزوج. قد يلفت انتباهك أحدهم، ويمارس عليك مغناطيسية، فتعيش عشقاً كبيراً يولد في بعض الأحيان مشاكل الغيرة والتملكية. تتأرجح العواطف بين حارة جداً أو باردة. لا تعرّض استقرار العلاقة للأخطار بشكل خاص اذا كنت من مواليد العشرية الثانية اذ قد تثار شكوك وتتسبب بأزمة في بعض الأحيان. يعيش العازبون مغامرات متعددة تبدأ وتنتهي بلمحة بصر، أو يتحمس بعضهم لشخص قد يجتاوزن من أجله البحار، ثم يخف الوهج ويغيّرون اتجاهاتهم.





#برج_الحوت



على الصعيد المهني:

يوفر لك هذا الشهر حظاً سعيداً، وإشراقة مميزة. تستقر أوضاعك وتسترجع طمأنينتك، فتتحرر من بعض القيود التي كانت تحاصر تحركاتك والرغبات. فشهر كانون الأول هو شهر كبير لجميع مواليد الحوت، يوفر لك الهناء. قد تطرأ أمور كثيرة إيجابية، ويسيطر التفاؤل حيث يبدو الصبر جيداً.

ان الشهر الاخير من 2020 يكون سهلاً وكثير الحركة الامر الذي يناسب قدرتك على مجاراة الأحداث بذكاء ومهارة. تتوضح الامور لك وتكون صاحب شخصية مميزة ومتيقظة جداً الامر الذي يسمح لك بمعالجة الامور بسرعة ومهارة. قد تعرف أرباحاً كثيرة وتستثمر في مجالات واعدة. تسافر ربما أو تغير حياتك جذرياً. تبدو سعيداً بقراراتك. تعبّر عن أفكارك بثقة، وقد تفرضها أيضاً من دون نقاش.

تدخل مرحلة من القلق والتوتر لذلك يترتب عليك تنظيم وترتيب العمل قبل نهاية السنة، إذ قد تضطر بإلى مواجهة قضية قانونية، أو تبرير الذات، أو الدفاع عن خيار، أو اتخاذ قرار صعب. تحلَّ بالصبر والهدوء واجمع افكارك قبل تشتيتها. ركّز جيداً ولا تستسلم للفوضى. انت بحاجة إلى التنظيم في الاسبوع الاخير من الشهر والتنسيق وحسن الارادة. يتحدث هذا الشهر عن ارادة قوية وربما رغبة في فرض الرأي او الادارة، لذلك حذار الاصطدام بآراء الآخرين ولا سيما المسؤولين منهم.

تتمتع، عزيزي الحوت، بمعنويات كبيرة، وتتكل على حدسك، لكي تلتقط الفرص المناسبة، وعلى الرغم من ذلك، يُطلب إليك الاعتناء بصحتك وعدم إهمال أي عوارض.

على الصعيد العاطفي:

قد يحمل الشهر الاخير لحظات جميلة مع الحبيب ولقاءات مميزة وتطورات سعيدة لقضايا القلب تؤكد خلالها الروابط وتعززها، إلا أنك موعود ببعض الاتصالات المناسبة على الصعيد الشخصي. في هذه الفترة التي تستمر زاهرة حتى تاريخ 21 كثف تحركاتك في الأسابيع الأولى لأنها واعدة بانسجام. تنمو المشاعر لتصبح متينة ولتعبر نحوالعام الجديد. يسعى الجميع إلى إرضائك، وربما تمارس مزاجية مع المحبين على طريقة، لكن بعد ذلك تصبح شديد الرهافة، وتبدو أكثر تصلباً في مواقفك، وأكثر تطلباً مع الذين تحبهم. تساورك شكوك بالنسبة إلى العواطف التي يبادلك إياها الطرف الآخر، أو تبدوغير مكتف بما تنال. قد تعيش خصومة مع أفراد العائلة، أو تغار على أحد المقربين من طرف ثالث، تعتقد أنه يحاول اختطافه. بالإجمال يكون الجو العاطفي سلبياً. وقد تختار أن تقلب الطاولة أو الصفحة، وتحسم أمرك بشكل مفاجئ، وتتنازل عن بعض شروطك حتى. أما السؤال المطروح: هل هي المفاجأة الحلوة التي يعدك بها هذا الشهر أو اللقاء الاستثنائي ما يجعلك تضخم المشاكل الصغيرة الآن؟

من دون أي شك إن الأمور تتشابك، ويطلب إليك عدم اتخاذ القرار بالنسبة إلى علاقاتك العاطفية، ولو توافرت فرص غير اعتيادية للقاءات ترضيك. حافظ على هدوئك ورزانتك واطرد الشكوك والأوهام، حتى تؤمّن الاستقرار في حياتك.