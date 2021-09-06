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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 6 -9 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء  6/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.
 

برج الحمل

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط، تبدي اليوم استعدادا للتعاون والتفاهم مع من تحب وتقوم جيدا بواجباتك المنزلية والعائلية.
مهنيا وصحيا: عليك أن تعمل بهمة وحماس، وتنجز أعمالك على أكمل وجه.
 

برج الثور

عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن تجد لديه الحب والاهتمام والأجواء مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.
مهنيا: اليوم هناك فرصة لإنجاز أعمالك بتفوق.. تعمل بحماس وتثبت وجودك في كل عمل تقوم به

برج الجوزاء

عاطفيا وعائليا: انتبه.. الآراء قد تتعارض اليوم عائليا لكن لا داعي للعصبية.
مهنيا واجتماعيا: ستعيش مع أس رتك  ذكريات حزينة ويملؤها الحنين للماضي

 

برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يمكنك  التعبير عن نفسك ببساطة وتتصرف بلباقة ودبلوماسية.
مهنيا وعائليا: اليوم فرصة لحضور احتفال أو اجتماع، وتعيش أجواءً سعيدة وتقنع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

برج الاسد

مهنيا وماليا: من المهم أن تنظم أفكارك وتعتني بخطواتك وحساباتك إذا أردت أن تحقق تقدما وأرباحا.
عاطفيا وعائليا: حاول ألا تتسرع في أقوالك لتتفادى الوقوع في أخطاء تضر بعلاقاتك

برج العذراء

مهنيا واجتماعيا:تكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح أمور.
عاطفيا وعائليا: تنجح اليوم في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يتحمسون لآرائك

برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تستفيد من خبرات الماضي وتخطط لأمر جديد، فقط اعمل في سرية وكتمان.
عاطفيا وعائليا: اليوم مناسب للاسترخاء وعدم إثارة الجدل والحوارات.

برج العقرب

مهنيا: القمر في وضع داعم ويدفعك لإظهار شجاعة في العمل وتتحرر من ضغوط.
عاطفيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تمضي وقتا ممتعا مع الأحباب والأصدقاء وتتوطد علاقاتك

برج القوس

 

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر بالتوتر.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.
عاطفيا وعائليا: قد تعاني من الضغوط في حياتك وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة مع المستجدات

برج الجدي

 

مهنيا واجتماعيا: ستبدو خلال الفترة المقبلة  ملما  بأمور كثيرة ويدفعك ذلك للتطور.
عاطفيا: رغم الضغوط.. من الممكن اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب، وقد تنصلح علاقتك به

 

 

برج الدلو 

مهنيا وماليا:  اليوم ستتمكن من التخطيط لمستقبلك وتكافأ على كل ما تقوم به من جهد وتحسن التصرف ماليا.
عاطفيا: تتحسن حالتك المزاجية وتبدو أكثر تفاؤلا والوقت مناسب لإصلاح علاقتك بشريك الحياة

برج الحوت

عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه.
مهنيا وماليا:لا تبالغ في انفعالاتك ومن المهم أن تنتبه لحقوقك، وعليك أن تبتعد عن المخاطرة المالية

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد برج العذراء

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