حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 6 -9 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.
برج الحمل
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط، تبدي اليوم استعدادا للتعاون والتفاهم مع من تحب وتقوم جيدا بواجباتك المنزلية والعائلية.
مهنيا وصحيا: عليك أن تعمل بهمة وحماس، وتنجز أعمالك على أكمل وجه.
برج الثور
عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن تجد لديه الحب والاهتمام والأجواء مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.
مهنيا: اليوم هناك فرصة لإنجاز أعمالك بتفوق.. تعمل بحماس وتثبت وجودك في كل عمل تقوم به
برج الجوزاء
عاطفيا وعائليا: انتبه.. الآراء قد تتعارض اليوم عائليا لكن لا داعي للعصبية.
مهنيا واجتماعيا: ستعيش مع أس رتك ذكريات حزينة ويملؤها الحنين للماضي
برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يمكنك التعبير عن نفسك ببساطة وتتصرف بلباقة ودبلوماسية.
مهنيا وعائليا: اليوم فرصة لحضور احتفال أو اجتماع، وتعيش أجواءً سعيدة وتقنع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.
برج الاسد
مهنيا وماليا: من المهم أن تنظم أفكارك وتعتني بخطواتك وحساباتك إذا أردت أن تحقق تقدما وأرباحا.
عاطفيا وعائليا: حاول ألا تتسرع في أقوالك لتتفادى الوقوع في أخطاء تضر بعلاقاتك
برج العذراء
مهنيا واجتماعيا:تكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح أمور.
عاطفيا وعائليا: تنجح اليوم في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يتحمسون لآرائك
برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تستفيد من خبرات الماضي وتخطط لأمر جديد، فقط اعمل في سرية وكتمان.
عاطفيا وعائليا: اليوم مناسب للاسترخاء وعدم إثارة الجدل والحوارات.
برج العقرب
مهنيا: القمر في وضع داعم ويدفعك لإظهار شجاعة في العمل وتتحرر من ضغوط.
عاطفيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تمضي وقتا ممتعا مع الأحباب والأصدقاء وتتوطد علاقاتك
برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر بالتوتر.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.
عاطفيا وعائليا: قد تعاني من الضغوط في حياتك وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة مع المستجدات
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: ستبدو خلال الفترة المقبلة ملما بأمور كثيرة ويدفعك ذلك للتطور.
عاطفيا: رغم الضغوط.. من الممكن اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب، وقد تنصلح علاقتك به
برج الدلو
مهنيا وماليا: اليوم ستتمكن من التخطيط لمستقبلك وتكافأ على كل ما تقوم به من جهد وتحسن التصرف ماليا.
عاطفيا: تتحسن حالتك المزاجية وتبدو أكثر تفاؤلا والوقت مناسب لإصلاح علاقتك بشريك الحياة
برج الحوت
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه.
مهنيا وماليا:لا تبالغ في انفعالاتك ومن المهم أن تنتبه لحقوقك، وعليك أن تبتعد عن المخاطرة المالية