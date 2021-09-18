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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نجوم التزموا الفراش إجباري.. تطورات الحالة الصحية لـ 6 فنانين يعانون المرض

صدى البلد

المرض هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يصيب به من يشاء، وقد تعرض عدد ليس بالقليل من النجوم مؤخراً لوعكات صحية مفاجأة، منهم من استدعت حالته الصحية النقل إلى المستشفى، وكان آخرهم الفنان كريم فهمي، ومنهم من قرر السفر للخارج بعد ان شعر بآلام مضاعفة مثل ياسمين عبد العزيز، وبين هذا وتلك عانى عدد كبير من النجوم المرض مؤخرا، لأسباب مختلفة.
 

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لا أعلم سبب الجلطات.. أول تعليق لـ كريم فهمي بعد دخوله المستشفى |خاص

كريم فهمي أصيب بجلطتين في الرئة

تصدرت آخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، عقب تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وسادت حالة من القلق بالوسط الفني، ظهرت على صفحات النجوم الذين تداولوا صورة للفنان كريم فهمي، وهو يرقد على سرير أحد المستشفيات، متمنين له الشفاء العاجل بعد تعرضه للإصابة بجلطتين في الرئة.
وكشف النجم كريم فهمي لـ "صدى البلد" تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطتين في الرئة، في أول تعليق له قائلا: "الحمد لله على كل شئ، أنا حاليا في العناية المركزةْ دعواتكم"، مضيفا: "الأطباء أخبروني أنني أصبت بجلطتين في الرئة، ولا أعلم السبب حتى الآن"، نافيا ما تردد أن تلك الإصابة بسبب تطعيم لقاح فيروس كورونا.

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شريف إدريس يكشف تطورات إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا

شريف إدريس يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان الشاب شريف إدريس؛ قبل أيام؛ عن إصابته بفيروس كورونا، بعد إجراء التحاليل وإثبات إيجابية العينة - وفق ما أوضحه على حسابه بموقع “فيس بوك”.
وأجرى شريف إدريس اختبار فيروس كورونا، للتأكد من إصابته بعدما كشف عن معاناته من عدد من الأعراض الشديدة للمرض، موضحا تفاصيل معاناته مع أعراض فيروس كورونا قائلا: "أنا تعبان ورايح أعمل مسحة.. جالي دور برد من يومين وقولت برد عادي بشم وبتذوق على خفيف.. قلب تكسير عضم وحرقان في جلد ضهري كأني محروق.. إدعولي تطلع النتيجه سلبية.. مرعوب على مراتي وولادي". 
وبعد ساعات كتب شريف إدريس مجددا: "الحمد لله على كل شيء.. الحمد لله في الضراء والسراء.. إيجابي كورونا"، وحرص متابعي حسابه على الاطمئنان على صحته وتمنى الجميع له الشفاء العاجل.

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ماينفعش أطمن الناس وأنا قلقان.. أحمد العوضي يتحدث عن مرض ياسمين عبد العزيز لأول مرة

ياسمين عبد العزيز وجراحة خاطئة

عاشت ياسمين عبد العزيز أياما صعبة فى الفترة الماضية، بسبب مرضها وكثرة الشائعات عن حالتها الصحية، بعد إجراء جراحة خاطئة لها، وهو الأمر الذى خرج منذ إعلان زوجها أحمد العوضي عن خضوعها لعملية جراحية مطالبا الجمهور بالدعاء لها.
وحرصت ياسمين عبد العزيز على توجيه رسالة خاصة لجمهورها بعد مرورها بأزمة صحية كبيرة، وكتبت عبر صفحتها بموقع "فيس بوك": “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا.. الحمد لله أنا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا”.
 

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عملية بعد أسبوعين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ نضال الشافعي

نضال الشافعي.. انفجار في القولون

طمأن الفنان نضال الشافعي الجمهور، بعد مروره بوعكة صحية "انفجار في القولون"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ونشر الشافعي مقطع صوتي ظهر خلاله التعب، ليطمئن الجمهور بعد تخطيه مرحلة الخطر واستقرار حالته، وخروجه من المستشفى، قائلا: "شكرا لكل من دعا لي بالشفا، وشكرا لكل من سعي قلبا وفعلا لمساندتي".
وأجرى نضال عملية جراحية في القولون داخل أحد المستشفيات في المهندسين، وكشفت زوجته عن تطورات الحالة الصحية له، وقالت فى تصريح لـ“صدى البلد”: أجرى نضال عملية جراحية استئصل فيها جزء من القولون، بعد انفجاره"، مضيفة أن حالته غير مستقرة حاليا، لذلك ننتظر الطبيب المعالج له حيث لم يتم تحديد موعد حتى الان لخروجه من المستشفى، حيث أجرى العملية فى إحدى المستشفيات بالمهندسين.
وتسبب شجار بين نضال الشافعي ومنتج فيلم “مينى بار” الذى يقوم حاليا بتصويره مع الفنانة منة فضالى، في تفاقم حالته.

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بعد إصابة دنيا عبد العزيز.. عين الحسود تطارد عرض زقاق المدق

دنيا عبد العزيز.. استعراضات برجل واحدة

كشف الفنان كريم الحسيني، عن إصابة الفنانة دنيا عبد العزيز، أثناء عرض مسرحية زقاق المدق، وكتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: “ألف سلامة عليكى يا أجدع أخت.. ومن شر حاسدا إذا حسد.. دنيا مُصابه من أول ربع ساعة فى العرض، ومع ذلك عافرت وعاندت وجت على نفسها وكانت بتحط سبراي بنج قبل كل دخلة وكملت العرض والاستعراضات”.
وتابع: "ودلوقتي احنا فى المستشفى.. دعواتكم.. ربنا يشفيكى يا غالية.. النهارده بجد عرفت غلاوتك عندى قد إيه.. دانا دمعت فى الكواليس وانا شايفك بتعرجى وبتمشى على رجل واحدة.. اللهم انت الشافى المعافى يارب.. #زقاق_المدق الحمد لله اكتساح رغم الإصابات".

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"يشبه كورونا".. شريف مدكور يكشف تفاصيل إصابته بهذا المرض.. فيديو

شريف مدكور مريض بالصفرا

اعلن الإعلامي شريف مدكور، عن إصابته بالصفرا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وكتب شريف مدكور: كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا، الحمد لله  راحة أسبوعين في السرير مع كثير من العسل الأسود، صفرا في السن دا بجد، وكشف مدكور عن تطورات حالته الصحية من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيس بوك: "فيروس A (الصفراء) صعب جداً خلوا بالكم من أي اكل ملوث"، مضيفا: "بقالي 18 يوم نايم في السرير بس الحمد لله في تحسن".

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