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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إصابة دنيا عبد العزيز.. عين الحسود تطارد عرض زقاق المدق

نهال عنبر
نهال عنبر

يبدو ان عين الحسود أصابت العرض المسرحي " زقاق المدق" ؛ فبعد أن أصيبت صحفية أثناء تغطيتها كواليس المسرحية ؛ بعد سقوطها من أعلى المسرح .
توالت بعد ذلك الإصابات على أبطال العرض المسرحي .


دنيا عبد العزيز:

أصيبت الفنانة دنيا عبد العزيز خلال العرض المسرحي ؛ حيث تعرضت لإصابة في قدمها .

واعلن  كريم الحسيني عن إصابة دنيا عبد العزيز وكتب  من خلال حسابه الرسمي على انستجرام: “ألف سلامة عليكى يا أجدع أخت.. ومن شر حاسدا إذا حسد.. دنيا مُصابة من أول ربع ساعة فى العرض ومع ذلك عافرت وعاندت وجت على نفسها وكانت بتحط سبري بنج قبل كل دخلة وكملت العرض والاستعراضات”.

 

وتابع: "دلوقتي احنا فى المستشفى.. دعواتكم.. ربنا يشفيكى يا غالية.. النهارده بجد عرفت غلاوتك عندى قد إيه ؟؟ دانا دمعت فى الكواليس وانا شايفك بتعرجى وبتمشى على رجل واحدة .. اللهم انت الشافى المعافى يارب.. #زقاق_المدق الحمد لله اكتساح رغم الإصابات".

نهال عنبر :

وأصيبت الفنانة نهال عنبر خلال عرض مسرحية زقاق المدق بالإسكندرية، وتم نقلها للمستشفى على الفور.

وكشف المخرج عادل عبدة تفاصيل ماحدث عبر حسابه وكتب:" إدعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي ( زقاق المدق ) بعدما وقع علي رأسها قطعة ديكور أدت إلي إصابتها وحدوث إرتجاج في المخ.

وتم نقل  نهال عنبر الي  مستشفى العلمين حيث تم وضعها  تحت الملاحظة ؛ الا ان تحسن وضعها وخرجت .

تفاصيل مسرحية زقاق المدق:

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

 

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضي، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة  شادية ، تدور احداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين ، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

دنيا عبد العزيز الفنانة دنيا عبد العزيز زقاق المدق مسرحية زقاق المدق كريم الحسيني هاني عبد الهادي

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