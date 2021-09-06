"يشبه كورونا".. شريف مدكور يكشف تفاصيل إصابته بهذا المرض.. فيديو

قال الإعلامي شريف مدكور: كنت في شهر إجازة بسبب وعكة صحية وهي فيروس a في الكبد "الصفرا " ، مؤكدا ان أعراض الإصابة بالصفراء تشبه اعراض الإصابة بفيروس كورونا .



وأضاف مدكور خلال برنامجه "شارع شريف "المذاع علي قناة " الحياة" ، أن اعراض الصفراء عبارة عن سخونية وصداع وتكسير في الجسم ، لافتا الي ان علاج هذا المرض يتطلب المكوث في السرير لمدة 21 يوما .



أعلن الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الرسمي على موقع التبادل والصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن إصابته بمرض الصفرا.

والصفراء هي حالة يتحول فيها لون الجلد وبياض العينين والأغشية المخاطية إلى اللون الأصفر بسبب ارتفاع مستوى البيليروبين، وهو صبغة صفراء.

الصفراء لها أسباب عديدة، بما في ذلك التهاب الكبد وحصى المرارة والأورام. في البالغين ، لا تحتاج الصفراء عادةً إلى علاج.