بعد تدهور الحالة الصحية لشريف مدكور.. كل ما تريد معرفته عن الصفرا.. الأسباب والأعراض والآثار الجانبية

أعلن الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الرسمي على موقع التبادل والصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن إصابته بمرض الصفرا.

والصفرا هي حالة يتحول فيها لون الجلد وبياض العينين والأغشية المخاطية إلى اللون الأصفر بسبب ارتفاع مستوى البيليروبين، وهو صبغة صفراء.

الصفرا لها أسباب عديدة، بما في ذلك التهاب الكبد وحصى المرارة والأورام.

في البالغين ، لا تحتاج الصفرا عادةً إلى العلاج.

أسباب الصفرا

يمكن أن تحدث الصفرا بسبب مشكلة في أي من المراحل الثلاث لإنتاج البيليروبين، قبل إنتاج البيليروبين، قد يكون لديك ما يسمى “اليرقان غير المقترن” بسبب زيادة مستويات البيليروبين بسبب:

1- إعادة امتصاص ورم دموي كبير (مجموعة من الدم المتخثر أو المتخثر جزئيًا تحت الجلد).

2- فقر الدم الانحلالي (يتم تدمير خلايا الدم وإزالتها من مجرى الدم قبل انتهاء عمرها الطبيعي).

أثناء إنتاج البيليروبين، يمكن أن يحدث اليرقان بسبب:

3- الفيروسات، بما في ذلك التهاب الكبد A والتهاب الكبد المزمن B وC وعدوى فيروس Epstein-Barr (عدد كريات الدم البيضاء المعدية).

4- كحول.

5- اضطرابات المناعة الذاتية.

6- عيوب التمثيل الغذائي الوراثي النادرة.

7- الأدوية، بما في ذلك سمية الأسيتامينوفين، والبنسلين، وموانع الحمل الفموية، والكلوربرومازين (Thorazine) والمنشطات الاستروجينية أو الابتنائية.

8- حصى في المرارة.

9- التهاب (تورم) المرارة.

10- سرطان المرارة .

11- ورم البنكرياس.

ما هي أعراض الصفرا

في بعض الأحيان، قد لا تظهر على الشخص أعراض الصفرا، وقد يتم اكتشاف الحالة عن طريق الخطأ، تعتمد شدة الأعراض على الأسباب الكامنة ومدى سرعة أو بطء تطور المرض.

1- حمى .

2- قشعريرة.

3- ألم في البطن .

4- أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

5- تغير في لون البشرة.

6- بول داكن اللون و / أو براز بلون الطين.



إذا لم تكن الصفرا ناتجة عن عدوى، فقد تكون مصابًا بأعراض مثل فقدان الوزن أو حكة في الجلد (حكة)، إذا كانت الصفرا ناتجًا عن سرطان البنكرياس أو سرطان القنوات الصفراوية، فإن أكثر الأعراض شيوعًا هي ألم البطن، في بعض الأحيان ، قد تصاب بالصفرا المصاحب لأمراض الكبد إذا كان لديك:

التهاب الكبد المزمن أو التهاب الكبد.

تقيح الجلد الغنغريني (نوع من أمراض الجلد).

التهاب الكبد الحاد أ، ب، ج.

Polyarthralgias (التهاب المفاصل).



الآثار الجانبية لعلاج الصفرا



الإمساك.

الانتفاخ.

آلام في المعدة.

الغاز .

معدة مضطربة.

التقيؤ.

الإسهال.

المصدر: clevelandclinic