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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة شريف مدكور .. معلومات لا تعرفها عن الصفرا

شريف مدكور
شريف مدكور

أعلن الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الرسمي على موقع التبادل و الصور و الفيديوهات الأنستجرام، عن إصابته بمرض الصفرا.

 

كتب شريف مدكور:"كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا.. الحمد الله راحه اسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الاسود."

معلومات عن مرض شريف مدكور 

 

الصفرا  مرض يحول البشرة وبياض العين إلى اللون الأصفر،  غالبًا ما يصاب الأطفال حديثي الولادة به لكن البالغين يمكنهم ذلك أيضًا.

 

راجع الطبيب فورًا إذا كنت تعتقد أنك مصاب بـ الصفرا ، يمكن أن يكون من أعراض مشكلة في الكبد أو الدم أو المرارة.

 

أسباب الإصابة بـ الصفرا؟

يحدث اليرقان أو ما يطلق عليه الصفرا  عندما يكون هناك الكثير من البيليروبين ، وهو مادة صفراء برتقالية في الدم، يوجد في خلايا الدم الحمراء،  عندما تموت هذه الخلايا  يقوم الكبد بترشيحها من مجرى الدم،  ولكن إذا حدث خطأ ما وتعذر على الكبد مواكبة ذلك ، يتراكم البيليروبين ويمكن أن يتسبب في ظهور البشرة باللون الأصفر.

 

الصفرا نادر الحدوث عند البالغين  لكن يمكن أن تصاب به لأسباب عديدة،  بعض هذه تشمل:

التهاب الكبد:

 تحدث هذه العدوى في معظم الأحيان بسبب فيروس،  قد يكون قصير العمر (حاد) أو مزمن ، مما يعني أنه يستمر لمدة 6 أشهر على الأقل،  يمكن أن تسبب الأدوية أو اضطرابات المناعة الذاتية التهاب الكبد،  مع مرور الوقت  يمكن أن يتلف الكبد ويؤدي إلى الصفرا.

 

مرض الكبد المرتبط بالكحول:

 إذا كنت تشرب الكثير على مدى فترة زمنية طويلة  عادة من 8 إلى 10 سنوات  فقد يؤدي ذلك إلى تلف الكبد بشكل خطير، التهاب الكبد الكحولي والتليف الكحولي ، يضران بالكبد.

 

-انسداد القنوات الصفراوية:

 وهي عبارة عن أنابيب رفيعة تحمل سائلًا يسمى الصفراء من الكبد والمرارة إلى الأمعاء الدقيقة،  في بعض الأحيان  يتم حظرهم بسبب حصوات المرارة أو السرطان أو أمراض الكبد النادرة، إذا فعلوا ذلك  يمكن أن تصاب باليرقان.

 

-سرطان البنكرياس:

هذا هو عاشر أكثر أنواع السرطان شيوعًا عند الرجال والتاسع عند النساء،  يمكن أن يسد القناة الصفراوية مسبباً اليرقان.

 

-بعض الأدوية:

 تم ربط أدوية مثل الأسيتامينوفين والبنسلين وحبوب منع الحمل والمنشطات بأمراض الكبد.

 

 

كيف يتم تشخيص  الصفرا ؟

سيعطي الطبيب اختبار البيليروبين ، والذي يقيس كمية المادة في الدم وتعداد الدم الكامل (CBC) واختبارات الكبد الأخرى،  إذا كنت تعاني من الصفرا ، فسيكون مستوى البيليروبين لديك مرتفعًا.

سيسألك طبيبك عن الأعراض والتاريخ الطبي،  يمكنهم أيضًا إجراء فحص جسدي وطلب اختبارات لفحص الكبد،  وسيجرون المزيد من الاختبارات  بما في ذلك اختبارات التصوير لمعرفة سبب ذلك.

 

علاج الصفرا

في البالغين ، الصفرا نفسه لا يعالج عادة لكن طبيبك سيعالج الحالة التي تسبب ذلك.

 

إذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد الفيروسي الحاد ، فسوف يختفي اليرقان من تلقاء نفسه عندما يبدأ الكبد في التعافي،  إذا كان السبب هو انسداد القناة الصفراوية  فقد يقترح طبيبك إجراء عملية جراحية لفتحها.

المصدر:webmd 

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