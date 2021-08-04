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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. تفاصيل مكالمة عمرو سعد مع دلال عبد العزيز..إصابة شريف مدكور بـ الصفرا

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية : 

 

عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

 

كشف الفنان عمرو سعد خلال حديثه مع أحد البرامج التليفزيونية ، عن كواليس مكالمة جمعته مع الفنانة دلال عبد العزيز خلال تواجدها فى المستشفى .

 

وكشف الفنان عمرو سعد انه أراد ان يطمئن على الفنانة دلال عبد العزيز ، وقد طلب من الفنان حسن الرداد هذا الأمر ، حيث فتح لها مكبر الصوت لتسمعه ، إلا انها فاجأته وقامت بإزاحة جهازالأكسجين حتى تتحدث معه.

 

شاهد .. نجوم الإنس والنمس فى العرض الخاص وشريف دسوقي على كرسي متحرك
 

أقيم اليوم، العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس بحضور أبطال العمل  وسط أجواء وديكورات مرعبة بالسينما، وارتدى بعض الأشخاص ماسكات أشباح للتعبير عن قصة الفيلم.

 

وليد يوسف يكشف عن موقف إنسانى لـ فتحية طنطاوى

 

كشف المؤلف وليد يوسف عن موقف إنسانى للفنانة الراحلة فتحية طنطاوي ، والتى رحلت عن عالمنا ليلة أمس بعد إصابتها بأزمة قلبية .

 

تشيع جثمان فتحية طنطاوي من مسجد الحصرى وتفاصيل أيامها الأخيرة.. فيديو
 

تصدر اسم الفنانة فتحية طنطاوي مؤشر البحث جوجل، بعد تشيع جثمانها، منذ قليل، من مسجد الحصري في أكتوبر.

 

المهرجان القومي للمسرح يعلن مواعيد تلقي أعماله
 

أعلنت اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح، في دورته 14، للعام 2021، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، عن زيادة الفترة الزمنية للعروض المنتجة بحيث تكون من ١يوليو٢٠٢٠ حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢١. بدلاً من ٣٠ يونية ٢٠٢١ .

 

محمد حماقي يستعد لطرح أغنية يا فاتنى .. غداً
 

يستعد الفنان محمد حماقي، لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “يا فاتني” غداً الخميس عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

قبل طرحه.. 6 معلومات عن فيلم "200 جنيه"
 

أيام قليلة ويستعد صناع فيلم 200 جنيه لطرح العمل فى دور العرض السينمائية، حيث يضم العمل العديد من الفنانين إذ ينتمي لنوعية الأعمال التي تعتمد على البطولة المطلقة.

 

شريف مدكور يعلن إصابته بالصفرا
 

أعلن الإعلامي شريف مدكور تعرضه لوعكة صحية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و كتب شريف مدكور :كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا،الحمد لله  راحة اسبوعين في السرير مع كثير من العسل الاسود ، صفرا في السن دا بجد .

اخبار الفن دلال عبد العزيز عمرو سعد شريف مدكور محمد حماقي

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