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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما تريد معرفته حول جرثومة المعدة

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

تحدث عدوى جرثومة المعدة أو جرثومة الملوية البوابية عندما تصيب بكتيريا الملوية البوابية معدتك، ويحدث هذا عادة أثناء الطفولة، ولكن يمكن أن تصيب جرثومة المعدة كبار السن.

 

وقد تكون عدوى الملوية البوابية التي تصيب جرثومة المعدة سببًا شائعًا للقرحة الهضمية ، وقد تكون موجودة في أكثر من نصف الأشخاص في العالم.

 

احترسي من أسباب جرثومة المعدة.. الأعراض والعلاج وأفضل الأطعمة التي تخلصك منها

بالأدوية علاج جرثومة المعدة عند الأطفال

 

ولا يدرك معظم الناس أنهم مصابون بعدوى الملوية البوابية ، لأنهم لا يمرضون أبدًا، لذلك إذا ظهرت عليك علامات وأعراض القرحة الهضمية فأنت مصاب بجرثومة المعدة.

لن تظهر على معظم المصابين بعدوى الملوية البوابية أي علامات أو أعراض، ولكن يمكن أن تظهر بعض الأعراض لعدوى جرثومة المعدة

عندما تظهر العلامات أو الأعراض مع عدوى الملوية البوابية ، فقد تشمل:

وجع أو ألم حارق في بطنك
ألم في البطن يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغة
غثيان
فقدان الشهية
كثرة التجشؤ
الانتفاخ
فقدان الوزن غير المقصود

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