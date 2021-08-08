كل ما تريد معرفته حول جرثومة المعدة

تحدث عدوى جرثومة المعدة أو جرثومة الملوية البوابية عندما تصيب بكتيريا الملوية البوابية معدتك، ويحدث هذا عادة أثناء الطفولة، ولكن يمكن أن تصيب جرثومة المعدة كبار السن.

وقد تكون عدوى الملوية البوابية التي تصيب جرثومة المعدة سببًا شائعًا للقرحة الهضمية ، وقد تكون موجودة في أكثر من نصف الأشخاص في العالم.

ولا يدرك معظم الناس أنهم مصابون بعدوى الملوية البوابية ، لأنهم لا يمرضون أبدًا، لذلك إذا ظهرت عليك علامات وأعراض القرحة الهضمية فأنت مصاب بجرثومة المعدة.

لن تظهر على معظم المصابين بعدوى الملوية البوابية أي علامات أو أعراض، ولكن يمكن أن تظهر بعض الأعراض لعدوى جرثومة المعدة

عندما تظهر العلامات أو الأعراض مع عدوى الملوية البوابية ، فقد تشمل:

وجع أو ألم حارق في بطنك

ألم في البطن يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغة

غثيان

فقدان الشهية

كثرة التجشؤ

الانتفاخ

فقدان الوزن غير المقصود