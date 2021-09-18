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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد سقوطها أمام عدسات المصورين.. تطورات الحالة الصحية لـ رحمة رياض

رحمة رياض
رحمة رياض

أذاع برنامج ET بالعربي لقاء مع الفنانة العراقية رحمة رياض ، بعد سقوطها أمام عدسات المصورين في حفل الموريكس دور ليلة أمس الجمعة 17 سبتمبر. 

وظهرت الفنانة رحمة رياض في الفيديو المذاع داخل سيارة الإسعاف تتناول العصائر بعد تلقي الإسعافات، وطمأنت جمهورها ومتابعيها قائلة إنها شعرت بدوار فسقطت أرضًا قبل بدأ الحفل لكنها سوف تحضر الموريكس دور، موضحة أن سبب الإرهاق هو التعرض للإرهاق وقلة النوم مع عدم الأكل بسبب حضورها الحفل بعد الوصول من المطار مباشرة. 

سقوط رحمة رياض

تعرضت الفنانة العراقية رحمة رياض لحالة غثيان قبل دخولها حفل جوائز الموريكس دور 2021، المقام بالعاصمة اللبنانية بيروت، فسقطت أرضًا قبل الدخول لقاعة الحفل.

والتقطت عدسات المصورين، لحظة سقوط رحمة رياض على الأرض، وكان بجوارها خطيبها عارض الأزياء العراقي ألكسندر علوم، وهو يساعدها على النهوض، وعلى الفور توجه لها فريق من المسعفين لمحاولة الإطمئنان عليها، إلا أنها قامت على الفور ممسكة بيد خطيبها. 

اكتشاف المواهب 

من جهة أخرى، جددت الفنانة رحمة رياض تعاقدها مع إحدى القنوات الفضائية لتقديم موسم جديد من برنامج أكتشاف المواهب فى دولة العراق. 

كما أطلقت رحمة رياض  أغنية الكوكب ،وهى تنتمى الى القالب الرومانسي ومن  كلمات ماهر العزاوي، ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي ، وهو ما جعلها تتصدر مؤشرات البحث فى السعودية . 

 

خطوبة رحمة رياض وألكسندر علوم

وكانت رحمة رياض، فاجأت جمهورها خلال شهر مايو الماضي  بإعلان خطبتها، بنشر صورة لها مع الكسندر علوم، وعلقت قائلة: «باركولي»، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطبة رحمة وانهالت التهاني على العروسين.

وقد ظهرت الفنانة العراقية رحمة رياض، مع خطيبها عارض الأزياء العراقي ألكسندر علوم، بلقاء خاص عبر برنامج ET بالعربي، في أول ظهور للثنائي بعد أيام قليلة من إعلان خطبتهما. 

وفي اللقاء، وجهت رحمة رياض وخطيبها، الشكر إلى محبيها ومتابعيها، وزملائها من نجوم الفن العربي، بعد رسائل التهاني والمباركات التي تلقاها العروسان. 

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رحمة رياض تجدد تعاقدها على برنامج اكتشاف مواهب عراقية وتتصدر بـ الكوكب

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بعد أشهر من خطبتها.. فنانة شهيرة تسقط أرضًا أمام عدسات المصورين

حياة رحمة رياض 

ولدت رحمة رياض  بالعراق لأب عراقي وأم عراقية لأسرة مسلمة ،  فوالدها هو الفنان عبد الرضا مزهر والملقب فنيا رياض أحمد، وشقيقتها مقدمة البرامج نعمة رياض. 

التحقت رحمة رياض  في صغرها في باحدى المدارس  بمدينة صلالة بسلطنة عمان ثم انتقلت لتعيش حالياً بين لبنان وقطر . 

أحبت رحمة رياض  الغناء منذ صغرها، وقد درست أصول الغناء لتتمكن من تطوير صوتها وموهبتها. وقد شجعها والدها الفنان رياض أحمد على الغناء، وبعد وفاته تابعت والدتها تشجيعها على الاستمرار في تطوير شخصيتها الفنية.

شاركت رحمة رياض  في برنامج سوبر ستار في عمر  السابعة عشر من عمرها ووصلت إلى المرحلة الثانية ولم يحالفها الحظ للوصول للنهائيات. 

كما شاركت رحمة رياض فى برنامج  "نجم الخليج" ونافست حتى النهائيات ولم يحالفها تصويت الجمهور. 

قدمت رحمة حسن  بالتعاون مع الفنان العراقي هيثم يوسف أغنية رحموني وأهدتها للشعب العراقي عامة وإلى روح والدها. 

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