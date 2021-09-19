الجامعات التكنولوجية تبدأ اختبارات القدرات اليوم.. التزام تام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.. وتستمر حتى الثلاثاء

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: نقوم بتوفير الرعاية الكاملة للطلاب لأداء اختبارات القدرات

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية: تعقيم الجامعة على مدار اليوم للحفاظ على صحة الطلاب

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

انطلقت اليوم أولى أيام اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية (الثانوية الفنية الصناعية ٣ - ٥سنوات، والمعاهد الفنية الصناعية) عام ٢٠٢١، و المؤهلة للالتحاق بكليات الجامعات التكنولوجيا (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجيا، وجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، وجامعة الدلتا التكنولوجيا ببنى سويف) .



وقال الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا أن الجامعة تقوم بتوفير الرعاية الكاملة للطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم لأداء الاختبارات وذلك حتى يقوم الطالب بالتركيز فى أداء اختباره.

وشدد الدكتور عبد الخالق على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة والمعروفة من ارتداء للكمامة والبعد عن التجمعات لضمان سلامة كافة أفراد المنظومة التعليمية وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا .

وأشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا إلى أنه قد تم تم تشغيل عرض تعريفي للطلاب قبل موعد أداء اختبارات القدرات للجامعة وبرامجها التكنولوجية والمعامل المختلفة والتى تم تجهيزها على أعلى مستوى لتواكب الجامعات العالمية، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى كالمكتبة والصالة الرياضية ومختلف أنشطة الطلاب.





وفى ذات السياق تفقد الدكتور محمد شكر ندا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، سير اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.



ووجه رئيس الجامعة بانتظام سير الامتحانات، وتواجد رؤساء اللجان وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، وبضرورة الانضباط وتوفير الهدوء للطلاب، كما وجه بتوفير سبل الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات مطالبًا بتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أى مشكلة تطرأ خلال الامتحانات.



كما تابع رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية تطبيق الإجراءات الاحترازية، من خلال الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي وتعقيم الجامعة على مدار اليوم لحماية وسلامة الطلاب والعاملين.

وتتكون الاختبارات من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالاً اختيارياً من بين متعدد، ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60٪ من الدرجة النهائية.

الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

بالإضافة إلي ( كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون"- التمريض – السياحة والفنادق )وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

وتيسيراً علي أبنائنا طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2021 والراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الكليات ، تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات(الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة(عمارة - فنون ) – التمريض- السياحة والفنادق- الكليات التكنولوجية) اعتباراً من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الأحد الموافق 19/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021.