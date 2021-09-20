٢٠ فكرة "لانش بوكس" صحي لطفلك

تعتبر بداية العام الجديد وقتًا رائعًا لتغيير روتيننا القديم، من خلال الابتعاد عن العادات السيئة أو مجرد العادات المملة وتجربة شيء جديد.

ويجب أن تعتمدي علي الفواكة والخضار للانش بوكس كما أن هناك دراسات تؤكد أهمية الشيكولاتة الدارك كما أن العيش الأسمر أفضل من العيش الأبيض، ولذلك نعرض أفكار لانش بوكس:

1- طبق من الفاكهة المجففة والمكسرات حيث أن لها فوائد رائعة علي التركيز

2- سلطة المكرونة مع البروكلي والفلفل

3- ساندوتش جبنة فيتا مع الطماطم أو الخيار

4- بيتزاالبيبروني والطماطم العنب والفلفل الأخضر والعنب أحمر

5- كرات اللحم أو الكفتة مع الفلفل الملون والبلح

6- مقرمشات من الحبوب الشوفان مع حليب بالفواكه

7- ساندوتش من زبدة الفول السوداني وعصير

8- بطاطس صوابع مقلية وجوافة

9- باتيه أو كرواسون بالجبن أو بالشيكولاته وبطاطس شيبسي من المنزل

10- علبة زبادي وساندوتش تركي مدخن وفلفل ألوان

11- أرز مع قطعة دجاج مخلية وفاكهة أو خضار

12- ساندوتش تونة وفلفل وعصير طبيعي

13- طبق من الخضار السوتية المشوي مع نوع من الفواكة

14- طبق مكرونة بالتونة وطماطم وعنب

15- ساندوتش بطاطس بورية وسلطة خضراء

16- قطعتين من الكيك المنزلي وبيض مسلوق وعصير

17- ساندوتش الجبنة المطبوخة وسلطة خضار

18- شرائح الدجاج مع الأرز وعصير وفلفل وجزر

19- ساندوتش شيكولاته نوتيلا ومكسرات وعصير

20-بسكويتات الوفل مع زبدة الفول السوداني والمربى وفراولة.