عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

٢٠ فكرة "لانش بوكس" صحي لطفلك

صدى البلد

تعتبر بداية العام الجديد وقتًا رائعًا لتغيير روتيننا القديم، من خلال الابتعاد عن العادات السيئة أو مجرد العادات المملة وتجربة شيء جديد.

 

ويجب أن تعتمدي علي الفواكة والخضار للانش بوكس كما أن هناك دراسات تؤكد أهمية الشيكولاتة الدارك كما أن العيش الأسمر أفضل من العيش الأبيض، ولذلك نعرض أفكار لانش بوكس:

 

1- طبق من الفاكهة المجففة والمكسرات حيث أن لها  فوائد رائعة علي التركيز 

2- سلطة المكرونة مع البروكلي والفلفل 

3- ساندوتش جبنة فيتا مع الطماطم أو الخيار  

4- بيتزاالبيبروني والطماطم العنب والفلفل الأخضر والعنب أحمر

5- كرات اللحم أو الكفتة مع الفلفل الملون والبلح

6- مقرمشات من الحبوب الشوفان مع حليب بالفواكه

7- ساندوتش من زبدة الفول السوداني وعصير

8- بطاطس صوابع مقلية وجوافة 

9- باتيه أو كرواسون بالجبن أو بالشيكولاته وبطاطس شيبسي من المنزل

10- علبة زبادي وساندوتش تركي مدخن وفلفل ألوان

11- أرز مع قطعة دجاج مخلية وفاكهة أو خضار 

12- ساندوتش تونة وفلفل وعصير طبيعي 

13- طبق من الخضار السوتية المشوي مع نوع من الفواكة 

14- طبق مكرونة بالتونة وطماطم وعنب 

15- ساندوتش بطاطس بورية وسلطة خضراء 

16- قطعتين من الكيك المنزلي وبيض مسلوق وعصير 

17- ساندوتش الجبنة المطبوخة وسلطة خضار

18- شرائح الدجاج مع الأرز وعصير وفلفل وجزر

19- ساندوتش شيكولاته نوتيلا ومكسرات وعصير 

20-بسكويتات الوفل مع زبدة الفول السوداني والمربى وفراولة.

لانش بوكس الفاكهه الفلفل الفواكه الطماطم

ترشيحاتنا

حكم التوبة من الذنب ثم العودة إليه.. مستشار الفتوى يرد

ابتكار طريقة جديدة للتطعيم بلقاحات كورونا تقوي المناعة

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

مران الزمالك المسائي| كارتيرون يطالب اللاعبين بالتركيز.. وفقرة تدريبات بدنية

السيسي: يجب وضع حد لإقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب

كل ما تريد معرفته عن BMW موديل 2021 في مصر |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النيابة فى واقعة دهس خطيب وزارة الأوقاف

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

بعد الرحيل عن الزمالك.. تقارير مغربية تكشف وجهة أشرف بن شرقى الجديدة

خاص | بيراميدز يقترب من ضم صانع ألعاب النادي الأهلي

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال "100 وش" يهنئون صناع فيلم عروستي بالعرض الخاص .. صور

6 وصفات مختلفة.. طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

فيديو

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

لأول مرة| المتحدث العسكري يستعرض دور السيدات العاملات في قوات حفظ السلام

وسط النار.. ملحمة حريق دمنهور وشهامة شباب المدينة في إنقاذ السكان "فيديو"

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ