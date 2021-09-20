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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال "100 وش" يهنئون صناع فيلم عروستي بالعرض الخاص .. صور

جميلة عوض
جميلة عوض

حرص عدد من أبطال مسلسل "100 وش" الذى عرض فى رمضان الماضى على حضور العرض الخاص لـ فيلم ”عروستى"

ووجه أبطال مسلسل 100 وش التهنئة إلى أبطال فيلم “عروستى” فى العرض الخاص الذى يقام حاليا بإحدى دور العرض فى منطقة 6 أكتوبر. 

وكان أبطال فيلم عروستي توافدوا على العرض الخاص، ولم يستطع الفنان أحمد حاتم التواجد بالعرض وحرصت جميلة عوض على الاتصال به وجعلته يتفاعل مع الجمهور لايف.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “عروستي” البرومو الرسمي الخاص بالعمل تمهيداً لعرضه في السينمات يوم 22 من الشهر الجاري.

فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، إضافة كل من صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

ظهر لايف مع جميلة عوض.. أحمد حاتم يغيب عن عرض عروستي |صور

توافد أبطال عروستي على العرض الخاص للفيلم.. صور

وكانت جميلة عوض، أوضحت أنها كانت تحب  كواليس فيلم "عروستى "، مشيرة إلى أنه فيلم لايت كوميدى يحتوى على أماكن جميلة و الوان مبهجة.

وعقبت جميلة عوض أنه يوجد بعض الأعمال المعروضة عليها للموسم الرمضاني القادم 2022، ولكنها لم تتخذ القرار بعد بشأن تلك الأعمال الدرامية.

بينما نشر الفنان أحمد حاتم التريلر الرسمي لفيلمه القادم عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وعلق قائلاً: "يعني أنا اتلعب معايا عروستي؟".

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مسلسل 100 وش ابطال مسلسل 100 وش فيلم ”عروستى احمد حاتم جميلة عوض

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