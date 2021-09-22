هاني سلامة: دويتو "أصحاب ولا بيزنس" كان في فرح ابن مصطفى قمر

قال الفنان هاني سلامة، إنني حضرت فرح ابن المطرب مصطفى قمر، كاشفا معلومة: قمت بعمل أغنية فيلم “أصحاب ولا بيزنس" مع مصطفى قمر، خلال حفل زفاف نجله.

وأضاف هاني سلامة، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي ام سي”، أن تجربة فيلم “ازاي تخلي البنات تحبك” كانت تجربة جيدة وانطلاقة لعدد من نجوم الجيل الحالي، على رأسهم الفنانتين هند صبري ونور.

وأوضح هاني سلامة، أن نوعية أفلام “أصحاب ولا بيزنس” و“ازاي تخلي البنات تحبك” و“سهر الليالي”، جذبت جمهور جديد للسينما المصرية، مؤكدا أن تلك الأفلام كانت موجهة للشباب في المقام الأول.

سافرنا إلى فرنسا خلال فيلم “حالة حب”

وأشار هاني سلامة، إلى أننا سافرنا إلى فرنسا خلال فيلم “حالة حب”، والذي جمعني بمشاركة الفنان تامر حسني، وكنت ببداياتي الفنية.