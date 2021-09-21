هاني سلامة: استفدت من أسلوب المخرج يوسف شاهين في فيلم السلم والثعبان

قال الفنان هاني سلامة، إنه استفاد من أسلوب المخرج العظيم “يوسف شاهين” في فيلم “السلم والثعبان”، مؤكدا أنه قام بتحضير الفنانة حلا شيحا لأحد المشاهد الخاصة من خلال تجربة المخرج يوسف شاهين.

وأضاف هاني سلامة، خلال لقاء ببرنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي ام سي”: “هناك مشهد جمعني بالفنانة حلا شيحا، وطلب منها المخرج التحضير بشكل جيد للمشهد وطلب منها البكاء، إلا انها لم تستطيع، وطلبت منه أن أتحدث معها كي أقوم بتحضيرها للمشهد وبالفعل نجحت في ذلك”.

وتابع هاني سلامة: “فيلم السلم والثعبان، جعلني أشاهد شريحة جديدة من الناس.. كنت أشاهد تلك الشريحة حتى لو سافرت خارج مصر”.

الفيلم تناول شريحة الشباب

وأردف هاني سلامة: "الفيلم تناول شريحة الشباب، حتى أنني كنت أفاجئ بعدد كبير من الشباب يقول لي انت عملت قصة حياتي في الفيلم”.