أمير هشام: المطالبة برحيل عموتة غير منطقي.. لابد من وجود خطة بديلة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي مطالب بالاستعداد من الآن لوجود خطة بديلة، حال لم تتحسن نتائج وأداء الفريق تحت قيادة المدير الفني حسين عموتة.

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: «أطالب المسؤولين في النادي الأهلي، من الآن، بالاستعداد للخطة البديلة، لكن هذا لا يعني أنني أطالب برحيل حسين عموتة، فهذا أمر غير واقعي أو منطقي، فالمدرب خاض أربع مباريات فقط حتى الآن».

وأضاف: «من الوارد جدًا أن تتحسن الأمور مع مرور الوقت، خاصة أن عموتة لم يتأقلم بشكل كامل مع اللاعبين، كما أن اللاعبين لم يتعرفوا بعد على أفكاره وطريقة عمله، وبالتالي من الممكن أن تتغير الأمور خلال الفترة المقبلة».

وتابع: «لكن في الوقت نفسه، يجب على النادي الأهلي أن يؤمّن نفسه ويجهز خطة بديلة، تحسبًا لاستمرار المؤشرات غير الإيجابية على مستوى الأداء. فإذا مرت الفترة التي ينتظر خلالها الجمهور ظهور الإضافة الفنية المنتظرة من حسين عموتة، ولم تظهر بالشكل المطلوب، يجب أن يكون النادي جاهزًا لاتخاذ الخطوة التالية، سواء بالتعاقد مع مدير فني مؤقت أو دائم، مصري أو أجنبي».

وأشار أمير هشام إلى أن إدارة الأهلي قامت، بالعديد من الخطوات الصحيحة قبل انطلاق الموسم، قائلًا: «المسؤولون عن الكرة في النادي الأهلي أخذوا بكل الأسباب قبل بداية الموسم، وأعتقد أنهم قاموا بكل شيء بشكل صحيح، باستثناء اختيار المدير الفني، وهو الأمر الوحيد الذي أرى أنهم لم يوفقوا فيه حتى الآن، إلى أن يثبت العكس».

وأوضح: «الإدارة عملت على خفض سقف الرواتب، وجددت عقود عدد كبير من اللاعبين المهمين، وأعادت ترتيب غرفة الملابس، كما تعاقدت مع مدير كرة مميز وهو الكابتن وائل جمعة، وهو اسم لا يمكن لأحد الاختلاف على قيمته، إلى جانب تدعيم الجهاز الفني وإبرام عدد من الصفقات المهمة، حتى لو لم تقدم بعض هذه الصفقات الإضافة المنتظرة حتى الآن لأسباب مختلفة».

وأتم: «بصراحة، أرى أن الإدارة أخذت بالأسباب على المستوى الإداري، لكن اختيار المدير الفني في الفترة الأخيرة لم يكن موفقًا. فمنذ رحيل كولر، مرورًا بريبيرو وتورب، وحتى حسين عموتة حتى الآن، لم يوفق الأهلي في اختياراته التدريبية».