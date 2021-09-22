بجمبسوت لافت.. ندى موسى تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة ندى موسى، مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة لافتة.

وتألقت ندى موسى في الصور بظهورها مرتدية جمبسوت كاجوال ولافت باللون الزيتي الذي يبرز جمالها، كما يتميز بتفصيلة كاجوال ناعمة .

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ندى موسى في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذي يبرز عن جمالها، ووضعت احمر للشفاه البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ندى موسى، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة تبرز اناقتها.

ولم تتكلف ندى موسى، بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال المميزة.

من جانب أخر، تحدثت الفنانة ندي موسي، عن مشاركتها في مسلسل "بين السما والأرض"، قائلة:" كنت خايفة ومتوترة جدا وكان فيه ظروف التصوير والكتابة وكنا في ضغط وإننا لازم نخلص في وقت معين".

وتابعت ندي موسي خلال حوارها ببرنامج مساء DMC والمذاع عبر قناة "DMC": " شعوري خلال التصوير كأننا داخلين امتحان وكل واحد بيذاكر ويساعد التاني، اتوترت وقعدت في الأوضة وعيطت وقلت لهم مش عاوزة أنزل لأن المشهد كان صعب جدا".



وأضافت: "بعد المشهد تعبت جدًا، وكنت بموت، ليرد الفنان محمود الليثي:"راحت المستشفى، ضغطها وطي وأنا كنت هيغمى عليّ، فيما علقت الفنانة نورهان: وأنا تعبت وضغطي وطي في مشهد الولادة".



وواصلت الفنانة نورهان:"سوسن بدر قالت إن ده أكتر عمل حصل فيه تلاحم فني بين الناس اللي شغاله فيه على مدار السنوات الماضية.. كلنا عرفنا ولاد وصحاب بعض وقربنا من بعض جدا".