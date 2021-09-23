"البترول": 547 مليون جنيه إيرادات "القاهرة للتكرير" في 2020/ 2021

كشفت القاهرة لتكرير البترول أن إجمالي الإيرادات بلغت حوالي 547 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021، حيث شهد نشاط التصنيع المحلي للمعدات وتقديم الخدمات الفنية لشركات البترول نموا ملحوظا بلغت نسبته 21% عن العام السابق لتصل قيمته إلى نحو 172 مليون جنيه، بالإضافة إلى 375 مليون جنيه إيرادات بيع المنتجات الثانوية والخاصة.



وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما يتحقق من نتائج ملموسة في برنامج تطوير المناطق الجغرافية البترولية على مستوى مصر يؤكد نجاح خطة التطوير التي تنفذها الوزارة لتلك المناطق والكيانات البترولية العاملة بها والتي تستهدف إحداث تأثير إيجابي لدى المواطنين، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس.



وشدد الملا خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة القاهرة لتكرير البترول عن العام المالي 2020/2021، على الاستمرار في تطوير وتحديث منظومة التكرير لرفع كفاءة الأداء وتقليل الفاقد بشكل يليق بمستوى قطاع البترول في ضوء أهمية صناعة التكرير في توفير وتأمين المنتجات البترولية للسوق المحلى وتصدير الفائض.



وأشاد الوزير بدور شركة القاهرة لتكرير البترول بمصفاتيها بمسطرد وطنطا في توفير المنتجات البترولية للقاهرة الكبرى وجزء من منطقة الدلتا، فضلا عن دورها المهم في تأمين إمدادات مصفاة المصرية للتكرير لزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إمكاناتها في التصنيع المحلي للمعدات البترولية لتلبية احتياجاتها واحتياجات الغير، كما أكد أهمية اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والحفاظ على البيئة للحفاظ على العاملين والأصول الإنتاجية.



بدوره، أوضح المهندس هشام البُكل رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، أنه تم تكرير ما يزيد على 5ر7 مليون طن خام خلال العام في مصفاتي التكرير التابعتين للشركة في مسطرد وطنطا، الأمر الذي أسهم في توفير جانب مما يحتاجه السوق المحلي من المنتجات البترولية المختلفة بكميات بلغت أكثر من 2ر3 مليون طن بنزين بأنواعه و5ر1 مليون طن سولار وأكثر من 400 ألف طن وقود طائرات ونحو 80 ألف طن بوتاجاز و8ر3 مليون طن مازوت ونحو 700 ألف طن من النافتا للتصدير علاوة على الكيروسين والمذيبات وغيرها.



كما أشار إلى تنفيذ 3 مشروعات جديدة بنجاح لترشيد استخدام الطاقة وفى مقدمتها مشروع استرجاع غازات الشعلة بمعدلات وفر تقدر بنحو 4 طن وقود/ ساعة بقيمة تزيد عن 8 ملايين دولار سنويا، وكذلك إحلال وتجديد بعض أجزاء التسخين بأفران التقطير بمصفاة التكرير لتوفر نحو 10% من وقود الأفران، ومشروع استخدام الطاقة الشمسية ونظم الإضاءة الموفرة بالمباني الإدارية، وتحسين معامل القدرة الكهربية بمحطات المحولات الرئيسية والتي وفرت في استهلاك الطاقة الكهربائية.