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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهدفه في شباك الهلال.. إيجالو يدخل تاريخ ديربي الرياض

إيجالو مهاجم الشباب
إيجالو مهاجم الشباب السعودي

حقق أوديون إيجالو مهاجم فريق الشباب رقما مميزا، بهدفه في شباك الهلال، خلال المباراة التي أقيمت أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

 

وسجل هدفه إيجالو هدف الشباب الأول، بعد دقيقة وثانيتين من انطلاق المباراة، ليصبح المهاجم النيجيري، صاحب أسرع هدف في تاريخ ديربي الرياض.

 

أحداث مباراة الشباب والهلال:

اتسمت المواجهة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح الشباب التسجيل مبكرا عن طريق نجمه النيجيري المخضرم إوديون إيجالو في الدقيقة الثانية، لكن الهداف الفرنسي المحنك بافيتيمبي جوميس منح التعادل للهلال في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

 

وفي الشوط الثاني، عاد الشباب للتقدم، بعدما أحرز هتان باهبري الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 61، غير أن علي آل بليهي سرعان ما أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 70.

 

وحاول الفريقان خطف هدف الفوز خلال الوقت المتبقي من المباراة، لكن دون جدوى، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

ترتيب الهلال والشباب:

بتلك النتيجة، أصبح الهلال، المتوج باللقب في الموسمين الماضيين، في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، بفارق نقطة خلف الاتحاد (المتصدر).

في المقابل، رفع الشباب، الذي حقق فوزا وحيدا و3 تعادلات وخسارتين خلال الموسم الحالي، رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع.

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