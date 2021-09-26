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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي..

فاطمة سليم ومحافظ بني سويف يفتتحان معرض "أهلا مدارس"

صدى البلد

قالت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إنه تم افتتاح معارض أهلاً مدارس بمحافظة بني سويف بمشاركة مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالمحافظة لتوفير المسلتزمات الدراسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

 

وأوضحت “سليم”، خلال بيانها اليوم، الأحد، أنها كانت حريصة علي تنظيم هذا معرض “أهلاً مدارس” لتوفير السلع والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل الاهالي، مشيرة إلي أن المعرض لاقي اقبال كثيف منذ اليوم الأول للمعرض من قبل أهالي بني سويف لشراء مستلزمات المدارس.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه يتم التأكد من توافر المستلزمات بشكل مستمر طوال فترة المعرض وكذلك متابعة الأسعار مع تذليل أى عقبات تواجه الزائرين خلال شراؤهم المستلزمات.

 

وافتتحت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، ومحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم اليوم معرض اهلاً بالمدارس، الذي يتم تنظيمه تحت رعايتها ومجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية ببني سويف.

 

وأشاد محافظ بني سويف بالتنظيم وبجودة الأدوات الدراسية للموطنين، معربًا عن سعادته بافتتاح المعرض الذي يقدم كافة احتياجات الأسرة المصرية من المستلزمات الدراسية والتعليمية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم .

مجلس النواب محافظ بني سويف محافظة بني سويف عضو مجلس النواب حزب الاصلاح والتنمية

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