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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة عوض وأحمد حاتم يخطفان الأنظار من أحدث ظهور لهما

جميلة عوض و احمد
جميلة عوض و احمد حاتم

نشرت الفنانة جميلة عوض صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت جميلة عوض في الصور مع أحمد حاتم مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن جميلة عوض كشفت عن كواليس فيلم عروستي الذي يعرض حاليا في السينما، وعبرت عن سعادتها بالعمل، مؤكدة خلال لقائها بعدسة "صدى البلد" أن الكواليس كانت رائعة جدا، بينها وبين أحمد حاتم وصابرين.

 

وفاجأت صابرين جميلة عوض خلال الفيديو، وهو ما أسعدها كثيرا، وقالت صابرين تجسد دور أمي في العمل وتتعاون مع أحمد حاتم ضدي.

 

وحرصت في الفيديو على كشف تفاصيل اعمالها القادمة حيث تتواجد في فيلم المحكمة.

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