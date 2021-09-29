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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل البكاء على والديها.. شاهد دنيا سمير غانم أثناء وضع المكياج

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة دنيا سمير غانم ، مقطع فيديو قصيرًا لها عبر تطبيق انستجرام، ظهرت فيه دنيا وهي تضع المكياج قبل دخولها قاعة الحفل ليلة أمس الخميس خلال افتتاح الدورة الـ 14 من  المهرجان القومي للمسرح المصري. 

وكانت دنيا سمير غانم حضرت أمس الاثنين حفل افتتاح الدورة الـ 14 من  المهرجان القومي للمسرح المصري، لاستلام تكريم والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز ، ولم تتمالك أعصابها وانهارت من البكاء. 

بكاء دنيا سمير غانم

دخلت النجمة دنيا سمير غانم في نوبة بكاء بحرقة أثناء تسلمها تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز خلال افتتاح الدورة الـ 14 من  المهرجان القومي للمسرح المصري. 

وحرصت دنيا سمير غانم على توجيه الشكر للمهرجان حيث قالت: "أشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا.

 

أول ظهور للفنانة دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على التواجد بمهرجان المسرح القومي المقام في دار الأوبرا المصرية والذي يكرم والديها الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ويعد هذا هو الظهور الأول لـ دنيا سمير غانم بعد حالة الوفاة كما حرصت دنيا أن تدخل الحفل دون ملاحظة أحد أو  المرور على الريد كاربت و التسجيل مع القنوات.

 

وتوافد عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء، ثم بدأ حفل افتتاح المهرجان القومي بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية داخل المسرح بعزف السلام الجمهوري المصري، وبعدها قدمت النجمة سهر الصابغ حفل الافتتاح.

وقدم النجم حمزة العيلى، ببطولة احتفالية استعراضية تحت عنوان "الكاتب المصرى" والذى دار حول كتاب المسرح أصحاب النبؤة الأولى فى العرض المسرحى، والعرض ديكور محمد الغرباوي، وموسيقى هشام جبر، والملابس لمصممة الأزياء د. مروة عودة، والاستعراضات للفنانة رشا مجدي، وأشعار طارق علي ومخرج منفذ كريم محروس.

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Screenshot_2021-09-28-23-23-01-74
غانم سمير غانم دنيا سمير غانم الفنانة دنيا سمير غانم دلال عبد العزيز المهرجان القومي للمسرح المصري انستجرام

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