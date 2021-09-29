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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة مسائية.. محافظ أسوان يستدعي مسئولي المحليات بعد رصده العديد من المخالفات

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ أسوان المسائية

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في جولة مسائية بتفقد عدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان شملت شوارع ومناطق العقاد وكسر الحجر والغازات وشرق البندر وأمام مزلقان السيل الجديد ، وعباس فريد ، بالإضافة إلى جراج معدات النظافة ببركة الدماس. 

وأثناء جولته استدعى المحافظ مسئولي المحليات بعد رصده لمخالفات وملاحظات منها تواجد إشغالات وبروز خارج خط التنظيم ، بجانب وجود حفر نتيجة أعمال لإصلاح أو صيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحى أو تركيب محابس ، بالإضافة إلى الإعلانات الغير مرخصة. 

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وخلال تفقده لجراج معدات النظافة قرر اللواء أشرف عطية تشكيل لجنة فنية تضم المتخصصين من كلية الهندسة بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة لمراجعة الحالة الفنية للمعدات والسيارات بالجراج وتصنيفها لرفع كفاءة المعدات العاطلة بالتنسيق مع شركة النظافة أو تكهين الغير صالح منها .

ووجه المحافظ إلى إعادة تخطيط وتصميم النافورة الرئيسية بميدان حى العقاد وتناسقها مع تمثال عملاق الأدب العربى عباس العقاد ، بجانب إزالة الإشغالات ومخالفات المحلات والمقاهى بالخروج عن خط التنظيم بمناطق العقاد وأمام مزلقان السيل الجديد وشوارع شرق البندر وعباس فريد وكسر الحجر، علاوة على إعادة تشغيل إنارة الأعمدة بشارع مدرسة مكاوي يعقوب للغات إنجليزى ، فضلاً عن رفع مهمات الكهرباء من أمام مسجد الجعفرية.

وأمر محافظ أسوان بسرعة تغطية غرفة محابس بشارع عباس فريد مع مراجعة موقف أحد الفنادق الشعبية بنفس الشارع ، بالإضافة مراجعة موقف أرض شركة الغازات وإحدى محطات الوقود بالإشارة لسرعة استغلالها في أنشطة خدمية تصب في صالح المواطن الأسوانى. 

وأثناء الجولة استمع المحافظ للعديد من الشكاوى والمطالب الجماهيرية من المواطنين، مكلفاً المسئولين بسرعة إيجاد الحلول الناجزة لها .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه جار التنسيق مع الجهات التنفيذية، ومديرية أمن أسوان لإعداد خطة شاملة لتنظيم حملات متتالية لإزالة التعديات على أملاك الدولة من الأراضي وجسور الترع والمصارف.

ويأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات المشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة ومنشآت الرى أو الجسور والترع والمصارف. 

ووجّه محافظ أسوان الجهات المختصة بوضع قاعدة بيانات متكاملة بعد حصر دقيق ومطابق للواقع الفعلي لكافة أنواع التعديات وأصحابها لوقف الدعم المقدم لهم ومنها 150 فدانًا بقرية بلانة تقع على جسور ترعة النقرة كانت مخصصة لإنشاء قرية نموذجية تضم جميع المرافق العامة والخدمات الجماهيرية. 

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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