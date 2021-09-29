ليلة حزينة عاشتها أسوان وسط مراسم وصول جثمان الأنبا هدرا وحشود المواطنين|صور

ليلة حزينة عاشتها أسوان ومصر في مساء الثلاثاء أثناء وصول جثمان نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان والذي وافقته المنية أمس الأول، وعقب أداء صلوات التجنيز عليه بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور البابا تواضروس الثاني .

وكان قد احتشد الآلاف من المودعين والمحبين من الأقباط والمسلمين أمام كنيسة الكاتدرائية بأسوان في انتظار جثمان الأنبا هدرا عقب وصوله لمطار أسوان الدولي.

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وكانت قد أعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس أنه بالنسبة لعزاء المسئولين الرسميين والأحباء المسلمين ستتم صلاة الجنازة والاستقبالات خلال اليوم الأربعاء من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، وفى المساء من الساعة السادسة حتى العاشرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية قد أقامت صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا هدرا مطران أسوان، ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ظهر أمس الثلاثاء، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور البابا تواضروس الثانى وعدد من أحبار الكنيسة، ونقل بعدها الجثمان بالطائرة إلى أسوان لإقامة صلوات تجنيز أخرى وسط شعبه وأبنائه في المطرانية هناك.

وكان قد توفى الأنبا هدرا مطران كرسي أسوان وكوم أمبو وإدفو ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو عن عمر تجاوز 81 سنة، وهو من مواليد طنطا سنة ١٩٤٠، وتخرج من كلية الزراعة بالإسكندرية سنة ١٩٦٣ وهناك كان يخدم في مدارس الأحد في كنيسة العذراء سموحة، وترهب بالسريان سنة ١٩٧١ بأسم الراهب جاورجيوس السرياني وكان أمينا للمكتبة، وألحقه البابا شنودة الثالث قبيل أسقفيته في السكرتارية الخاصة به، وإن كان يرغب في التوحد في الدير، وتولى أسقف علي إيبارشية أسوان في يونيو ١٩٧٥ بيد البابا شنودة الثالث، وترقى مطرانا سنة ٢٠٠٦، وعمر دير الأنبا هدرا ودير الأنبا باخوميوس، وأنشأ العديد من الكنائس وقاد نهضة روحية وتعليمية في أسوان منذ تجليسه.

هذا وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في جولة مسائية بتفقد عدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان شملت شوارع ومناطق العقاد وكسر الحجر والغازات وشرق البندر وأمام مزلقان السيل الجديد ، وعباس فريد ، بالإضافة إلى جراج معدات النظافة ببركة الدماس.

وأثناء جولته استدعى المحافظ مسئولي المحليات بعد رصده لمخالفات وملاحظات منها تواجد إشغالات وبروز خارج خط التنظيم ، بجانب وجود حفر نتيجة أعمال لإصلاح أو صيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحى أو تركيب محابس، بالإضافة إلى الإعلانات غير المرخصة.