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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خمسة عروض مسرحية لقصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح

صدى البلد

 

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فى المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الرابعة عشرة، والتى تقام خلال الفترة من ٢٧ سبتمبر حتى ٩ أكتوبر القادم، دورة "الكاتب المسرحى المصرى"، بخمسة عروض مسرحية من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، وهي:

"الظل" يومى ١، ٢ أكتوبر لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي عن نص "هو الذي يصفع ليونرانديف" عن "السيد آدم وزوجته إيف" للدكتور طارق عمار، إخراج سامح الحضري وذلك بالمركز الثقافى بالجيزة الساعة ١٠ مساء، "آه كارميلا" يوم 2، 3 أكتوبر لفرقة قصر ثقافة مصطفي كامل، تأليف خوسيه سانشيز، إخراج إشرف علي  مسرح الطليعة بقاعة زكى طليمات الساعة ٨ مساء، "كيفين" لنادي مسرح الزقازيق يومى ٤و٥ أكتوبر بالمركز الثقافى بالجيزة الساعة ١٠ مساء، العرض تأليف أحمد عبد الرازق، إخراج حسام ياسين، "مهاجر بريسبان" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، يومى ٥و٦ أكتوبر بمسرح السلام الساعة ٨ مساء، تأليف جورج شحادة، إخراج الدكتور جمال ياقوت، "النداهه" لفرقة المركز الثقافي بالجيزة، إعداد محمد عبد المولي، عن فيلم عرق البلح للمخرج رضوان الكاشف، إخراج ريهام عبد الرازق، ويقام بالمركز الثقافى بالجيزة الساعة 10 مساء.

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