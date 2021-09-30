شوبير يكشف عن منافس الخطيب في انتخابات الأهلي وكواليس القائمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن منافس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي فى الانتخابات المقبلة والمتوقع أن تجرى خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال شوبير عبر قناة أون تايم سبورت: الأهلي حدد موعد مبدئي لفتح باب الانتخابات من 15 إلى 21 أكتوبر، والانتخابات ستكون في 25 و26 نوفمبر، لكن مازالت الجلسة مفتوحة حتى هذه اللحظة، وهيتخذوا القرار خلال يومين مع استمرار الجلسة.

وأضاف شوبير: متصدقش حد يقولك ده اتشال وده اتحط، فيه على الأقل ما بين 2 إلى 4 هيرحلوا عن القائمة، لكن تحدد أسماء محدش يقدر يقول، وبالتالي فيه وجوه جديدة هتدخل في قائمة محمود الخطيب".

وعن منافس الخطيب، أوضح أحمد شوبير: “حتى الآن لا يوجد منافس، ومصادر مقربة من محمود طاهر أكدت إنه قال: أنا عملت كل حاجة مع النادي، وفي الأول اختير الخطيب، وخلاص أنا بدعم هذا الاستقرار".

واختتم :" هذه مصادر وليس تصريحا رسميا، خاصة أن اسمه يتردد بقوة في انتخابات اتحاد الكرة".