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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مع إجراء تعديلات.. البنك الأهلي يوافق على الاقتراح الثالث لنظام الدوري الجديد

نادي البنك الاهلي
نادي البنك الاهلي

كشف أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، عن تأييده لفكرة لعب دوري من دور واحد، بعده تستكمل البطولة بنظام مجموعة للتتويج وأخرى للهبوط.

وقال أشرف نصار في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "لابد من قرار استثنائي في موسم حتى نعود بعد ذلك من أجل اللعب في التوقيتات المناسبة لكافة الدول الأخرى".

وتابع: "نؤيد الاقتراح الثالث، فكرة لعب دوري من دور واحد لكافة أندية الدوري، ثم بعد ذلك نلعب مرحلة من 8 أندية للمنافسة على اللقب، و10 أندية تنافس على الهبوط".

وأضاف: "لعب البطولة بهذا النظام سوف يؤدي لتوفير شهرين أمام الأندية وهذا سيصنع الفارق".

وواصل: "يمكن تعديل الفكرة بما يناسب الدوري المصري، ونقوم بعمل تعديلات تجعلها بطولة عادلة لكافة الأندية المتنافسة".

واقترحت رابطة الأندية 3 خيارات للموسم الجديد، الأول هو إقامته من دورين، والثاني لعب دوري بنظام المجموعتين، أما الثالث فلعب دور واحد من بعد ذلك تقام مرحلة تتويج وتضم 8 أندية، ومرحلة ثانية تضم 10 أندية لتحديد الأندية الهابطة.

اشرف نصار نادي البنك الأهلي الدوري المصري الأهلى الزمالك

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مع إجراء تعديلات.. البنك الأهلي يوافق على الاقتراح الثالث لنظام الدوري الجديد

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