بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

لا صوت يعلو في الزمالك علي صوت التجديد للنجم المغربي أشرف بن شرقي خاصة في ظل الأزمات التي تواجه القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وتسعى الإدارة المكلفة بادارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب للوصول إلى اتفاق مع بن شرقي منذ فترة طويلة، ولكن بدون جدوي، خاصة وبعد الطلبات الغريبة التي طلبها النجم المغربي.

وكشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن شروط غريبة وضعها أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم من اجل التجديد مع القلعة البيضاء .

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك الرسمية: "حسين لبيب ومجلسه عاملين اللي عليهم، يحاولون إقناع أشرف بن شرقي بالبقاء وتجديد تعاقده، ولكنه يضع شروطا غريبة".

أندية مصرية تغري أشرف بن شرقي

وأكمل: "رغم أن بعض الأندية المصرية تحاول إغرائه إلا أنه لا يريد اللعب داخل مصر، بن شرقي يريد اللعب خارج مصر".

حقيقة تمرد لاعبي الزمالك

وعن الأنباء التي ترددت عن تمرد اللاعبين ورفضهم التدريب بسبب المستحقات المتأخرة، قال الغندور: "حتى الآن، اللاعبون لم يحصلوا على مكافأة الدوري، ولهم مستحقات متأخرة، ولكنهم لم يتمردوا ولم يرفضوا النزول للمران".

وشدد "اللي بيتمرد بيقعد متمرد وميتدربش أسبوع مثلاً".

ويستعد الزمالك بطل الدوري للدفاع عن لقبه في الموسم الجديد، واستئناف بطولة كأس مصر التي وصل خلالها إلى الدور نصف النهائي.

الزمالك يقترب من الاتفاق مع بن شرقي

في حين أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، اقتراب مجلس إدارة القلعة البيضاء، من تجديد عقد النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق.

وأوضح المندوه، في تصريحات تلفزيونية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، اقترب من حسم ملف تجديد أشرف بن شرقي.

وأضاف المندوه، أن هناك 8 لاعبين في صفوف الزمالك، تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجديد، مشيرا إلى ملف التجديد لنجوم الفريق، يتولاه حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، وحسين السيد عضو اللجنة، وفاروق جعفر المستشار الفني للجنة.

وينتهي عقد أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجديد، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.