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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. إخماد حريق 5 أكشاك بمحيط مستشفي المحلة العام دون خسائر بالأرواح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم في الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق اندلع ب5 أكشاك تجارية بمنطقة ابوشاهين بدائرة قسم أول المحلة كما تم الدفع بسيارات الإطفاء  وتم  السيطرة على الحريق، ومنع امتداده لمزيد من الاكشاك.
كان  اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمحيط مستشفى المحلة العام بمنطقة أبو شاهين بدائرة قسم أول المحلة .

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وأفادت المعاينة الأولية التي أجراها الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم أول المحلة أن الحريق نشب في 5 أكشاك خشبية بمحيط منطقة أبو شاهين بدائرة القسم ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة ب 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي أرجاء الاكشاك.

وكشف  شهود عيان إن ماس كهربائي، تسبب في حريق 5 اكشاك تجارية بالمنطقة دون وقوع إصابات أو ضحايا .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

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IMG-20210930-WA0023
IMG-20210930-WA0024
IMG-20210930-WA0024
إخماد نيران الحريق اكشاك المحلة ماس كهربائي قوات الحماية المدنية امن الغربية

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