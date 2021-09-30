اجتماع طارئ في برشلونة لحسم مصير كومان

يعقد مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، اجتماعا طارئا في الوقت الحالي لحسم مصير الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام بنفيكا أمس الأربعاء بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة بي إن سبورتس، أن نادي مجلس إدارة برشلونة، يعقد اجتماعا طارئا، في الوقت الحالي، لحسم مصير كومان.

ومن المقرر، أن يعلن نادي برشلونة، خلال الساعات القليلة المقبلة، قراره الرسمي، بشأن مستقبل كومان.

ويعد تشافي أسطورة برشلونة والمدير الفني لـ الدحيل القطري، ومارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، وأندريا بيرلو مدرب يوفنتوس السابق، أبرز المرشحين لخلافة كومان في برشلونة “ حال تمت إقالته”.

كومان: لن نفوز بدوري الأبطال.. وهذا وضع برشلونة

تحدث الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق على يد بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وقال "كومان"، في تصريحات عقب المباراة: “الفرق بيننا وبينهم أنهم سجلوا ونحن لم نسجل.. الفريق لعب جيدًا حتى الهدف الثاني”.

وأضاف “من الصعب تقبل النتيجة، النتيجة لا تعكس أداء الفريق في الملعب.. علينا أن ندافع بشكل أفضل، صحيح أن بعض الفرق بدنيًا تبدو أفضل منا.. أشعر بدعم كبير من اللاعبين، لكن من الإدارة لا أعلم بخصوص ذلك”.

وتابع “إذا لم يدرك الناس داخل النادي الوضع الحالي في برشلونة، سأواجه مشكلة.. بالطبع يمكننا أن نقدم أداء أفضل، لكننا لن نفوز بدوري أبطال أوروبا”.

ويتذيل برشلونة جدول ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا بخسارتين في أول جولتين من المسابقة.