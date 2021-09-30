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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة اشغالات وتراكمات في عدد من شوارع أسوان

جانب من إزالة الإشغالات
جانب من إزالة الإشغالات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شمال أسوان بتنفيذ أعمال رفع الاشغالات والتراكمات من الشوارع الرئيسية والداخلية ، وكذا أعمال الدهانات على الطريق الزراعى القاهرة / أسوان أمام قرية الكاجوج ، بجانب تنفيذ أعمال النظافة وتقليم الأشجار بقرية العتمور قبلى ، بالإضافة إلى أعمال إنارة شارع الشادر بالكامل بطول ٥٠٠ متر .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية مؤخراً لتلافى جميع أوجه القصور والسلبيات واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها خلال الفترة الصباحية والمسائية والتي استهدفت إزالة التعديات والاشغالات بالتنسيق مع الأجهزةالأمنية ، مع تكثيف أعمال التجميل والتشجير والإنارة والنظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة .

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فيما شهد ميدان العقاد إزالة جميع الإشغالات التي وجه محافظ أسوان برفعها خلال جولته الأخيرة أو أمس ، مع إنهاء مشكلة إحدى غرف المحابس بشارع عباس فريد وسط المدينة ، بالإضافة إلى تنظيم معسكر عمل شارك فيه شباب منطقة السيل بنطاق حى شرق حيث نجحت فعالياته في تنفيذ أعمال النظافة وقص وتهذيب الأشجار وإصلاح ودهان البلدورات .

وفى نفس السياق شهدت الوحدة المحلية لمدينة السباعية إستكمال تنفيذ حملات الإزالة للتعديات والإشغالات داخل مختلف الشوارع والطرق العامة ، وفى مدينة أبو سمبل السياحية قامت الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل وتهذيب الأشجار على جانبي الطريق الدائرى ، مع مراجعة أعمال الإمارة بالشوارع الداخلية للمدينة .

 

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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