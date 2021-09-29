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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في مشهد مهيب.. محافظ أسوان يشارك في قداس وصلاة الجنازة الأنبا هدرا

جانب من قداس وصلاة
جانب من قداس وصلاة الجنازة للأنبا هدرا

في مشهد مهيب جمع بين كافة الفئات والطوائف الأسوانية يتقدمهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شهدت كاتدرائية الأرثوذكس بمدينة أسوان قداس وصلاة الجنازة على الفقيد نيافة الأنبا هدرا والذى وافته المنية أمس الأول وذلك بحضور الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة ، والأنبا سرابيون أسقف لوس أنجلوس، والأباء والكهنة والقساوسة ، بجانب قيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، فضلاً عن القيادات العسكرية والتنفيذية .

وقد قدم اللواء أشرف عطية تعازيه لأسرة الأنبا هدرا ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وأيضاً لشعب الكنيسة الأرثوذكسية في هذا المصاب الأليم ، مؤكداً على أننا جميعاً نودع اليوم الأنبا هدرا بالحزن على رحيل هذه القامة والقيمة الدينة والوطنية العظيمة والذى نعتبره رمانة الميزان وحائط الصد في الأزمات ، ولم شمل المجتمع الأسواني.

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وأضاف أشرف عطية بأنه ستبقى ذكرى الأنبا هدرا خالدة على مر الزمان وفى قلوب جميع أهالي أسوان بمسلميها ومسيحيها ، لافتاً إلى أننا سنظل نعتز ونفتخر به أمد الدهر لما قدمه من خدمات جليلة لأبناء وطنه طول فترة حياته الرهبانية التي قضى فيها أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفاً ومطراناً لإيبارشية أسوان .

هذا وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في جولة مسائية بتفقد عدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان شملت شوارع ومناطق العقاد وكسر الحجر والغازات وشرق البندر وأمام مزلقان السيل الجديد ، وعباس فريد ، بالإضافة إلى جراج معدات النظافة ببركة الدماس. 

 

وأثناء جولته استدعى المحافظ مسئولي المحليات بعد رصده لمخالفات وملاحظات منها تواجد إشغالات وبروز خارج خط التنظيم ، بجانب وجود حفر نتيجة أعمال لإصلاح أو صيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي أو تركيب محابس ، بالإضافة إلى الإعلانات الغير مرخصة. 

 

وخلال تفقده لجراج معدات النظافة قرر اللواء أشرف عطية ، تشكيل لجنة فنية تضم المتخصصين من كلية الهندسة بجامعة أسوان، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، لمراجعة الحالة الفنية للمعدات والسيارات بالجراج وتصنيفها لرفع كفاءة المعدات العاطلة بالتنسيق مع شركة النظافة أو تكهين الغير صالح منها .

 

ووجه المحافظ، إلى إعادة تخطيط وتصميم النافورة الرئيسية بميدان حي العقاد وتناسقها مع تمثال عملاق الأدب العربي عباس العقاد ، بجانب إزالة الإشغالات ومخالفات المحلات والمقاهي بالخروج عن خط التنظيم بمناطق العقاد وأمام مزلقان السيل الجديد وشوارع شرق البندر وعباس فريد وكسر الحجر، علاوة على إعادة تشغيل إنارة الأعمدة بشارع مدرسة مكاوي يعقوب للغات إنجليزي ، فضلاً عن رفع مهمات الكهرباء من أمام مسجد الجعفرية.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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