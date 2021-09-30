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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيامه معدودة.. صحيفة جنوب إفريقية تفجر مفاجأة بشأن مستقبل موسيماني مع الأهلي

بيتسو موسيماني المدير
بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي

أكد تقرير جنوب إفريقي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي يواجه شبح الإقالة من تدريب المارد الأحمر، بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

 

وذكرت صحيفة “sunday world”، أن موسيماني كان عليه أن يتوقع الغرامة التي فُرضت عليه عقب خسارته كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش والمقدرة بـ “300 ألف جنيه مصري” لأن رئيس الأهلي محمود الخطيب ليس رجلا متسامحا مع المستوى المتوسط على الرغم من عدد الألقاب التي فاز بها المدرب الجنوب إفريقي مع المارد الأحمر.

 

وأضافت الصحيفة الجنوب إفريقية، أن الخطيب غاضب بعد فشل موسيماني ولاعبيه  في الفوز بلقبهم السادس تحت قيادة مدرب ماميلودي صنداونز السابق.

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وتابعت الصحيفة، أن محمود الخطيب وصف خسارة ناديه الأهلي أمام طلائع الجيش بأنها "أداء مخيب للآمال"، خاصة أنها جاءت بعد فترة قصيرة من خسارة لقب الدوري المصري لصالح غريمه التقليدي “ الزمالك”.

 

وأوضحت الصحيفة، أن موسيماني سبق وأن اعترف ذات مرة بأن مستقبله مع الأهلي على حافة الهاوية.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن موسيماني يدرك أن أيامه في الأهلي معدودة إذ لم يقود الأهلي لتحقيق لقب على الأقل لكسب ثقة الخطيب.

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي

في سياق مستصل، الإعلامي إسلام صادق مفاجأة كبرى بشأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، مشيرا إلى أنه اقترب بشدة من الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال صادق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN": "العلاقة بين الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني و مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ليست على ما يرام ، وذلك عقب خسارة الفريق الأحمر للقبي الدوري العام وكأس السوبر المصري، وهو ما دفع المدرب للبحث مع وكيله عن عروض للرحيل".

وأضاف: "هناك العديد من الأسماء المطروحة على مجلس إدارة النادي الأهلي ، بينها مدرب من البرتغال و آخر من إسبانيا، مشيراً إلى أن هناك مدربا برتغاليا صاحب تاريخ كبير يقترب من خلافة موسيماني في القلعة الحمراء.

موسيمانى الأهلى الخطيب اقالة موسيماني الاهلي وطلائع الجيش

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