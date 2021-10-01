بالأحمر .. إطلالة جذابة لـ نيللي كريم عبر انستجرام

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت نيللي كريم بأطلالة جذابة مميزة مرتدية بلوزة باللون الاحمر ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وتحدث لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور عن كواليس زوجه من الفنانة نيللي كريم قائلاً: "رامي وإنجي المر صديقة ومديرة أعمال نيللي كريم كانا المسئولان عن تنظيم حفل الزفاف، ووراء كل الترتيبات وموعد تغيير نيللي كريم لفستانها وكل شيء"، وذلك خلال لقائهما في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية نيللي كريم.



وقاطعه رامي عاشور والذي كان ضيفا أيضا علي برنامج " معكم"، مع مني الشاذلي، قائلا: "كنا نعلم أن الاثنين لم يكونا ينويان على عمل أي شيء أو حفل زفاف، فنظمناه".

وتابع هشام عاشور حاكيا كواليس اليوم، قائلا: "ذهبت للغرفة ووجدت نيللي وصديقاتها احتلوها، فأخذت بدلتي في يدي وأمسكت حذائي باحثا عن مكان لأرتدي ملابسي".