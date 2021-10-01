رغم عودة فتحي.. محمد صلاح يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام ليبيا|خاص

ضم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اللاعب أحمد فتحي لقائمة الفراعنة لمواجهة ليبيا المرتقبة، وذلك بعد استبعاده لفترة طويلة.

وكشف مصدر مسؤول داخل منتخب مصر أن محمد صلاح سيظل يحمل شارة القائد رغم عودة الجوكر فتحي، وذلك بعد الاتفاق على الأمر بشكل ودي دون وجود أي مناوشات.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:-

علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.