عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم 2/10/2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الأبراج
الأبراج

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج ،لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغى فرح توقعات الأبراج اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر على الصعيد المهني والصحى والعاطفي .

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 1-10-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 27 -2 -2020 اكتشف ما يخبئه برجك


#الحمل


مهنياً: يجعلك هذا اليوم تطلّ على بعض المشاريع الجيدة والآفاق المناسبة وتنفتح على بعض الآفاق رافضاً التقوقع في محيطك العملي. 


عاطفياً: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ أحداث استثنائية، حاول أن تصغي إلى الشريك وأن تستشيره في بعض أمورك.


صحياً: تضطر إلى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية.


#الثور


مهنياً: يرفه عنك الزملاء هذا اليوم فتزول المتاعب والهموم، لكن لا تسمح لنفسك بالوقوع ضحية الناقمين والمخادعين.


عاطفياً: تبتسم لك الأقدار وتجعلك متزناً وقادراً على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة.


صحياً: تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد.


#الجوزاء 


مهنياً: يبتسم لك الحظ ، لكن بعض الحذر في التعاطي مع الآخرين يحدّ من الخسائر في حال حصولها.


عاطفياً: دورة عاطفية مميزة جداً وجو من الفرح يسود العلاقة بالشريك، ويسيطر الانسجام مجدّداً.


صحياً: صحتك تكون قوية جداً هذا اليوم خلافاً للايام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة.


#السرطان


مهنياً: تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملاً جماعياً، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقربين منك لإنجازه.


عاطفياً: مرحلة عاطفية مربكة أو غير واضحة تتميز بالضبابية والغموض، وربما بالميل إلى حب قديم.


صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة المحيطين بك، وقد تقلق بسبب ما يتعلق بأحد المقرّبين منك.


#الأسد 


مهنياً: يكون النجاح عنوانك، تحت تاثير القمر من المتنقل في برجك فيكون يوم ذهبي من الاكتشافات والمفاوضات والعمليات المالية والاستثمارات.


عاطفياً: حافظ على الهدوء المطلوب هذا اليوم، وقد تنتهي المواجهات في مصلحتك ومصلحة الشريك كما جرت العادة.


صحياً: قد تصاب بتقلص عضلي نتيجة الإرهاق الذي تتعرض له في العمل، لكنه يزول سريعاً.


#العذراء


مهنياً: اندفاعك قد يكلّفك الكثير، لكن بعض الحذر في التعاطي مع الآخرين يحدّ من الخسائر في حال حصولها.


عاطفياً: يتركز الاهتمام على الشأن العاطفي وتساعدك لباقتك في الحديث على الوصول إلى أهدافك بسهولة فائقة مع الشريك.


صحياً: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصاً بعد العشاء.


#الميزان


مهنياً: تحقق نجاحاً مميزاً في مجال عملك أو مع شخص يعمل في اختصاصك، وتحقق مشروعاً مهمّاً كنت بانتظاره منذ مدة بعيدة. 


عاطفياً: تضطر إلى تغيير مكان إقامتك أو إلى ترك منزلك موقتاً ومواجهة بعض الأمزجة المتعكرة حولك. 


صحياً: تحميك السماء من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار.


#العقرب


مهنياً: لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأن الأمر قد ينعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر.


عاطفياً: يخف الوهج العاطفي قليلاً أو يخلق بعض الذبذبات العاطفية، فتذهب في أحلامك العاطفية بعيداً. 


صحياً: عليك أن تتمالك أعصابك تجاه الضغوط، فقد تواجه لاحقاً ظروفاً أصعب وأكثر تعقيداً.


#القوس 


مهنياً: أنت مدعو إلى التنظيم والابتعاد عن الفوضى والتصرّف بواقعية، واطلب إثباتات وبراهين على كل عمل تقوم به أو مهمة تُطلب منك.


عاطفياً: تعيش عاطفية جيدة وواعدة، وترتاح إلى الشريك أكثر من أي وقت مضى وتمنحه كامل ثقتك.


صحياً: كيفما توجهت هذه الأيام رأيت الناس يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم وتنضم إليهم؟.


#الجدي 


مهنياً: تقوم بدور وساطة معيّنة في العمل، من أجل إيجاد التسويات والتخفيف من التشنّجات.


عاطفياً: الراحة الإلزامية مهمة، وخصوصاً إذا ترافقت مع هدنة غير معلنة مع الشريك، للانطلاق مجدّداً.


صحياً: تبدو في أفضل حالاتك من الخارج، لكن من الداخل تعتمل عوامل ترهقك نفسياً.


#الدلو 


مهنياً: تبدأ مرحلة جيدة من العمل، ويلقي هذا اليوم الضوء على قضية رسوم مهمة او سلفة او ضمان او قضية ارث محتملة.


عاطفياً: ينبغي أن تكون أكثر صبراً مع الشريك، وأن تتحمّل تجاوزاته وخصوصاً إذا كانت غير متعمّدة، فربما كان في حالة عصبية.


صحياً: ما كل ما يتمناه الإنسان على الصعيد الصحي يتحقق بين ليلة وضحاها، أصبر ترَ النتائج المرجوة.


#الحوت 


مهنياً: تظهر بعض التطوّرات اللافتة، وربّما تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على تحمّل المصاعب.


عاطفياً: التساهل مع الشريك في موضوعات أساسية، قد يترك آثاراً إيجابية، وهذا سيؤدّي حتماً إلى نهاية سعيدة.


صحياً: إذا قمت ببعض المراجعات، تجد حلولاً لبعض لمشكلات الصحية، وتجاربك في هذا المجال خير دليل على ذلك.

الأبراج الحمل الثور الجوزاء السرطان الاسد

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 1-10-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم مهنيا وعاطفيا واجتماعيا .. توقعات الأبراج السبت 25 سبتمبر 2021

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 22-9-2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

ترشيحاتنا

السعودية .. بيان عاجل من الدفاع المدني بشأن قصف حوثي استهدف جازان

دعاء تفريج الهموم والمشاكل وإزالة الحزن الشديد

سامسونج تحذف الإعلانات من هذا التطبيق .. تفاصيل

بعد 36 سنة.. عمرو الليثى يعيد إيمان لأهلها على الهواء

شوقي غريب: صعبت الأمور على نفسي بعد التأهل لـ دور الثمانية بالأولمبياد

بصورة من شبابه.. شوبير يستعيد ذكريات الزمن الجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

أول تعليق من ميدو على استبعاد محمد شريف وأفشة

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورتها فيديو.. شاهد سيارة Tesla تفضح سلوك صادم لامرأة

هنا عاشت سيدة الشاشة.. قصة شقة فاتن حمامة بالزمالك المعروضة للبيع | صور

الكوكب يزداد ظلامًا.. كارثة تهدد الأرض وتثير قلق العلماء

تحدي هنيدي وفان دام يتحول إلى مشروع فيلم سينمائي.. ما التفاصيل؟

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ