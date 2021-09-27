عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 27 -2 -2020 اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأثنين 27-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا وعائليا:  الأهل والأقارب والأحباب هم الملاذ الأمثل بالنسبة لك.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إبراز مواهبك وقول رأيك بلباقة وتبدو مقنعا، فقط انتبه لحقوقك

برج الثور

 

مهنيا وماليا:  الأمور المهنية والمالية هي شاغلك الأول وعليك أن تدرس جيدا كل خطوة إذا أردت أن تحقق مكاسب.
عاطفيا وعائليا: تنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وأقوالك، وعليك أن تدرس المعطيات بهدوء

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك بالقدرة على العطاء والتألّق وتعبّر عن مشاعر إيجابية.
مهنيا: حاول الوصول إلى  مرحلةالثقة والشجاعة وبروح المبادرة

برج السرطان

مهنيا وصحيا: انتبه اليوم لصحتك وسلامتك ونظم جهودك وابتعد عن الأضواء.
عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك بعدم إعطاء الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص وعليك أن تلزم الكتمان ولا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك

برج الاسد

مهنيا واجتماعيا: اليوم مناسبا للحصول بسهولة على دعم البعض، وقد تقضي أوقاتا رائعة مع أشخاص مخلصين.
عاطفيا:  قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب

برج العذراء

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت استفزازا أو معارضة.
اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتنظيم أفكارك وأولوياتك.

برج الميزان

 عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك كل الثقة والسعادة.. ترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص، وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج

برج العقرب

مهنيا وماليا: عليك حل المشاكل بموضوعية.. تخطط جيدا للمستقبل وتقوم بتنمية مكاسب.
عاطفيا واجتماعيا: يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن حولك، وقد تكتشف أمورا خافية تنفعك في المستقبل.

برج القوس

مهنيا وماليا: لا تتسرع في تصريحاتك وقراراتك واحمِ حقوقك، ولا تعطِ وعودا لا يمكنك الالتزام بها.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكّر اليوم أن أفضل حل هو التفاهم بهدوء مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.

برج الجدي

مهنيا وعائليا: قد تشعر اليوم بمزيد من التركيز والحيوية والطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تؤثر في الآخرين وتشعر بالرضا لتحقيق ذلك.

برج الدلو

مهنيا وصحيا: القمر يمنحك طاقة بدنية وسلاما نفسيا وتبدو في حالة مزاجية تساعدك على الانتاج.
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يعدك بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب

برج الحوت

عاطفيا وعائليا: عليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والخلافات.
مهنيا واجتماعيا: عليك ألا تدع الروح التشاؤمية والأفكار السوداء تجتاحك، واعمل بدقة.

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد برج العذراء

موضوعات متعلقة

حظك اليوم مهنيا وعاطفيا واجتماعيا .. توقعات الأبراج السبت 25 سبتمبر 2021

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

ترشيحاتنا

محمد التاجي: استفزاز محمود عبد العزيز لي هو سبب نجاحي في مسلسل "البشاير"

الصين تسجل 35 إصابة جديدة بـ كورونا

سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك العاملة في مصر اليوم 27-9-2021

قبل بدء دور الانعقاد الثاني ..نواب البرلمان يكشفون الأجندة التشريعية للجان .. وقانون المحليات والعمالة علي الفندقية علي رأس الأولويات

عفت نصار : بن شرقي لن يستمر في الزمالك

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ