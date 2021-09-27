حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 27 -2 -2020 اكتشف ما يخبئه برجك

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأثنين 27-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا وعائليا: الأهل والأقارب والأحباب هم الملاذ الأمثل بالنسبة لك.

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إبراز مواهبك وقول رأيك بلباقة وتبدو مقنعا، فقط انتبه لحقوقك

برج الثور

مهنيا وماليا: الأمور المهنية والمالية هي شاغلك الأول وعليك أن تدرس جيدا كل خطوة إذا أردت أن تحقق مكاسب.

عاطفيا وعائليا: تنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وأقوالك، وعليك أن تدرس المعطيات بهدوء

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك بالقدرة على العطاء والتألّق وتعبّر عن مشاعر إيجابية.

مهنيا: حاول الوصول إلى مرحلةالثقة والشجاعة وبروح المبادرة

برج السرطان

مهنيا وصحيا: انتبه اليوم لصحتك وسلامتك ونظم جهودك وابتعد عن الأضواء.

عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك بعدم إعطاء الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص وعليك أن تلزم الكتمان ولا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك

برج الاسد

مهنيا واجتماعيا: اليوم مناسبا للحصول بسهولة على دعم البعض، وقد تقضي أوقاتا رائعة مع أشخاص مخلصين.

عاطفيا: قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب

برج العذراء

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت استفزازا أو معارضة.

اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتنظيم أفكارك وأولوياتك.

برج الميزان

عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك كل الثقة والسعادة.. ترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص، وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج

برج العقرب

مهنيا وماليا: عليك حل المشاكل بموضوعية.. تخطط جيدا للمستقبل وتقوم بتنمية مكاسب.

عاطفيا واجتماعيا: يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن حولك، وقد تكتشف أمورا خافية تنفعك في المستقبل.

برج القوس

مهنيا وماليا: لا تتسرع في تصريحاتك وقراراتك واحمِ حقوقك، ولا تعطِ وعودا لا يمكنك الالتزام بها.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكّر اليوم أن أفضل حل هو التفاهم بهدوء مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.

برج الجدي

مهنيا وعائليا: قد تشعر اليوم بمزيد من التركيز والحيوية والطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تؤثر في الآخرين وتشعر بالرضا لتحقيق ذلك.

برج الدلو

مهنيا وصحيا: القمر يمنحك طاقة بدنية وسلاما نفسيا وتبدو في حالة مزاجية تساعدك على الانتاج.

عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يعدك بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب

برج الحوت

عاطفيا وعائليا: عليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والخلافات.

مهنيا واجتماعيا: عليك ألا تدع الروح التشاؤمية والأفكار السوداء تجتاحك، واعمل بدقة.