حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 27 -2 -2020 اكتشف ما يخبئه برجك

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأثنين 27-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
عاطفيا وعائليا: الأهل والأقارب والأحباب هم الملاذ الأمثل بالنسبة لك.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إبراز مواهبك وقول رأيك بلباقة وتبدو مقنعا، فقط انتبه لحقوقك
برج الثور
مهنيا وماليا: الأمور المهنية والمالية هي شاغلك الأول وعليك أن تدرس جيدا كل خطوة إذا أردت أن تحقق مكاسب.
عاطفيا وعائليا: تنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وأقوالك، وعليك أن تدرس المعطيات بهدوء
برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك بالقدرة على العطاء والتألّق وتعبّر عن مشاعر إيجابية.
مهنيا: حاول الوصول إلى مرحلةالثقة والشجاعة وبروح المبادرة
برج السرطان
مهنيا وصحيا: انتبه اليوم لصحتك وسلامتك ونظم جهودك وابتعد عن الأضواء.
عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك بعدم إعطاء الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص وعليك أن تلزم الكتمان ولا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك
برج الاسد
مهنيا واجتماعيا: اليوم مناسبا للحصول بسهولة على دعم البعض، وقد تقضي أوقاتا رائعة مع أشخاص مخلصين.
عاطفيا: قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب
برج العذراء
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت استفزازا أو معارضة.
اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتنظيم أفكارك وأولوياتك.
برج الميزان
عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك كل الثقة والسعادة.. ترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص، وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج
برج العقرب
مهنيا وماليا: عليك حل المشاكل بموضوعية.. تخطط جيدا للمستقبل وتقوم بتنمية مكاسب.
عاطفيا واجتماعيا: يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن حولك، وقد تكتشف أمورا خافية تنفعك في المستقبل.
برج القوس
مهنيا وماليا: لا تتسرع في تصريحاتك وقراراتك واحمِ حقوقك، ولا تعطِ وعودا لا يمكنك الالتزام بها.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكّر اليوم أن أفضل حل هو التفاهم بهدوء مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.
برج الجدي
مهنيا وعائليا: قد تشعر اليوم بمزيد من التركيز والحيوية والطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تؤثر في الآخرين وتشعر بالرضا لتحقيق ذلك.
برج الدلو
مهنيا وصحيا: القمر يمنحك طاقة بدنية وسلاما نفسيا وتبدو في حالة مزاجية تساعدك على الانتاج.
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يعدك بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب
برج الحوت
عاطفيا وعائليا: عليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والخلافات.
مهنيا واجتماعيا: عليك ألا تدع الروح التشاؤمية والأفكار السوداء تجتاحك، واعمل بدقة.