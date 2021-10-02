أخبار التعليم| رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. 10 شروط لـ التطوع للعمل بالحصة في المدارس الحكومية والتجريبية هذا العام.. أهم الظواهر الفلكية في أكتوبر

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر أبرز أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ، هى الكلمة الأكثر بحثآ على محرك البحث الشهير جوجل وذلك بعد أن أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق على طلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق .

أجرى الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اليوم، زيارة منزلية لأسرة الطالبة رجاء أحمد على بقرية الحمادية بمركز سوهاج، لدعم الطالبة وتشجعيها لدورها الإيجابي في محو أمية ٦ دارسين، من ضمنهم والدتها.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط التقديم للتطوع للعمل بالحصة نظير مكافأة في جميع المدارس الحكومية والتجريبية.

انتهي ، أمس الخميس، 30 سبتمبر، تسجيل طلاب الدبلومات الفنية 2021، رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، ضمن تنسيق الجامعات 2021 ، والذي بدأ من الخميس الماضي، 23 سبتمبر، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، أنه تيسيرا علي أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 ، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر ، وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3/10/2021 حتى يوم الأربعاء الموافق 6/10/2021 .

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن شروط الأقسام بالكلية للعام الجامعي 2021/ 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني، عميد الكلية، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة (حديثة – قديمة – الشهادات المعادلة) ولا تقبل طلاب الثانوي الأزهري – الدبلومات الفنية والمهنية (تجاري – صناعي – زراعي – سياحة وفنادق).

نشهد يوم الأحد المقبل، أول الظواهر الفلكية لهذا الشهر حيث يصل كوكب الزهرة إلى الاوج أى يكون الكوكب عند أبعد نقطة من الشمس ويكون على مسافة 0.73 وحدة فلكية (109,206,446 كيلومتر) وذلك خلال دوران الكوكب حول الشمس والذي يستغرق 225 يوما ليكمل دورة واحدة حولها.

بدأ مكتب التنسيق في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة حيث شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام، ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخري في الفترة من يوم السبت الموافق 25/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 28/9/2021 وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الدور الثاني، وتم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg

يشهد شهر أكتوبر العديد من الظواهر الفلكية و جميع الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا لرئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، للتأكيد على عقد لقاء افتراضي مع مديري المديريات التعليمية والمعلمين في جميع أنحاء الجمهورية يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 .