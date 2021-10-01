لهواة الفلك.. تعرف على أهم الظواهر الفلكية في أكتوبر

يشهد شهر أكتوبر العديد من الظواهر الفلكية و جميع الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال هذا شهر أكتوبر حيث تكون البداية مع:

القمر الجديد (محاق أكتوبر) 6 أكتوبر

ولن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في هذا اليوم حيث انه يشرق مع الشمس ويغرب معها في نفس الوقت تقريبا ، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة .

شهب التنين 7 أكتوبر

وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة تحدث هذه الظاهرة نتيجة حبيبات الغبار التي يخلفها المذنب جياكوبيني الذي تم اكتشافه عام 1900، وتعتبر شهب التنين غير تقليدية حيث يكون أفضل وقت لمشاهدتها قبل منتصف الليل وليس بعده كما يحدث في معظم الزخات الأخرى.

اقتران القمر مع الزهرة 9 أكتوبر

يترائى هلال القمر قريبا من كوكب الزهرة في السماء في ذلك اليوم ويمكن رؤية هذا المشهد في الخامسة والنصف مساءا خلال الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما معا في السابعة واربعون دقيقة تقريبا .

القمر مع زحل والمشتري 15-14-13 أكتوبر

يتراءى القمر الأحدب قريبا من كوكبي زحل والمشتري في السماء مساءا في هذه الفترة ، ويكون أقرب ما يمكن لكوكب زحل يوم 14 أكتوبر ونقول ان القمر إقترن مع زحل في ذلك اليوم، كما يقترب القمر من كوكب المشتري ويكون أقرب ما يمكن له يوم 15 أكتوبر ونقول ان القمر إقترن مع المشتري في ذلك اليوم .

اقتران الزهرة وقلب العقرب 16 أكتوبر

يتراءى كوكب الزهرة قريبا من نجم انتاريس (قلب العقرب) المائل للاحمرار في سماء تلك الليلة باتجاه الجنوب الغربي عند دخول الليل حتى غروبهما في السابعة والنصف مساء تقريبا .



اكتمال القمر (بدر أكتوبر) 20 أكتوبر

يبدو القمر كما لو كان بدرا عند رؤيته في الفترة من 19 الي 21 أكتوبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة ، اما وقت البدر الكامل فسيكون في 20 أكتوبر باذن الله حيث يبلغ نسبة لمعان قرص القمر99.9% ، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الصيد وتخزين المؤن لفصل الشتاء الطويل ، ويُعرف أيضا بقمر السفر والرحيل .

شهب الجباريات 21 ، 22 أكتوبر

وهي من الزخات المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة، وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي الشهير، والتي تحترق في الغلاف الجوي الأرضي في صورة شهب وسيكون اكتمال القمر مشكلة هذا العام بالنسبة لرؤية عدد كبير منها حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة .



عطارد في أطول استطالة له 25 أكتوبر

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له لتبلغ 18.4 درجة من الشمس وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس ويمكن رؤيته باتجاه الشرق في الخامسة إلا عشرة دقائق صباحا وخلال الشفق الصباحي حتي يختفي من جراء شروق الشمس .



كوكب الزهرة في اطول استطالة له 29 أكتوبر

يصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة له تبلغ 47 درجة من الشمس وهو أفضل وقت لمشاهدة كوكب الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء المساء



وصرح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية سابقاً، فى تصريحات خاصة لـ"ًصدي البلد" إن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث أن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين جدًا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس ، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.