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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من خلال هذا الرابط

تنسيق
تنسيق

بدأ مكتب التنسيق في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة حيث شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام، ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخري في الفترة من يوم السبت الموافق 25/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 28/9/2021 وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الدور الثاني، وتم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg

 

* وانهي مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:-

عدد الطلاب المتقدمين

الشعب العلمية الشعبة الأدبية الإجمالي

113131

82635 195766

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة

البيان الشعب العلمية الشعبة الأدبية الإجمالي

كليات جامعية 79376 20681 100057

معاهد تابعة للوزارة 28918 60874 89792

الإجمالي 108294 81555 189849

وبذلك يكون عدد الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية الذين تم ترشيحهم علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد (555456)طالبة وطالبة.

حالات استنفاد الرغبات

* استنفد 4837 طالب وطالبة من القسم العلمي و1080 طالب وطالبة من القسم الأدبي وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم ، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن .

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تقليل الاغتراب

* تيسيرا علي أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3/10/2021 حتى يوم الأربعاء الموافق 6/10/2021 وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي :-

* التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

* التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

* الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

* التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

* لا توجد تحويلات ورقية.

* التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

* استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

* تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

* يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

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