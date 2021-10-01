نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ، هى الكلمة الأكثر بحثآ على محرك البحث الشهير جوجل وذلك بعد أن أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق على طلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق .

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 وقال أنها سوف تظهر فى غضون 72 ساعة من انتهاء التسجيل بالمرحلة الثالثة وذلك عبر موقع التنسيق .

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 وأضاف، أنه بعد أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة تقوم الوزارة بفتح باب تقليل الاغتراب .

رابط نتيجة المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2021

يترقب الطلاب نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ، والتي من المقرر أن تظهر بعد مرور 72 ساعة من انتهاء التسجيل بهذه المرحلة ، بحيث يمكن للطلاب الدخول عبر هذا الرابط لمعرفة النتيجة اضغط هنــــــــــــــــا .

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 وكان قد فتح الموقع الإلكتروني لـ تنسيق الجامعات 2021، في استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة ضمن تنسيق الجامعات 2021 للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد2021 – 2022، ابتدأ من يوم السبت الموافق 19 سبتمبر واستمر يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الجاري وذلك بعد أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد وذلك فى إطار الحرص على مستقبل جميع الطلاب.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021

المجموع المقدر لطلاب هذه المرحلة الثالثة 205 درجات بنسبة 50%، بإجمالي 42065 طالبا في الشعبة العلمية، و24932 طالبا للأدبية، بإجمالي 66997 طالبا لجميع الشعب.

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021…..الحد الأدنى للتقدم

أوضحت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة:

الحد الأدنى للتقدم لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021…..عدد الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم

قال السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة بلغ حتى صباح الثلاثاء 195 ألفًا، وذلك قبل ساعات من انتهاء التنسيق.

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثالثة أكتر من 200 ألف طالب وطالبة، منهم 66 ألفا و997 طالبًا وطالبة من الناجحين فى الدور الأول، و133 ألفًا و774 من الناجحين فى الدور الثاني، بالإضافة إلى مستنفدي الرغبات والذين لم يتقدموا ضمن المرحلة الأولى.

تنسيق المرحلة الثالثة

الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثالثة 2021

وكشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، عن وجود العديد من الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وجاءت الأماكن الخالية للشعبتين العلمي - الأدبي كالآتي:

الشعبة العلمية:

كليات الزراعة لشعبة الرياضة

كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة طفولة

كليات الحقوق انتساب وانتظام

كليات التربية النوعية

كليات الآداب انتساب وانتظام

كليات السياحة والفنادق

المعاهد الفنية للتمريض

كليات التربية الرياضية

كليات التربية النوعية موسيقى – فنية

كليات التربية الفنية

كليات التربية الموسيقية

الكليات التكنولوجية

المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة ) - 6 أكتوبر

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة إدارة الأعمال)

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا - 6 أكتوبر

الشعبة الأدبية:

كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة الطفولة

كليات السياحة والفنادق

كليات التربية الرياضية

كليات التربية النوعية موسيقي - فنية

كليات التربية الموسيقية

المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

معاهد التابعة للكليات التكنولوجية

قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2021:

1- يتم تجميع الجامعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) فى عدة مجموعات على النحو التالى:

- يلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء فى اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة (ب).

- كما يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أى اختيار من القطاع من المجموعة (ج) كما يلى:

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية.

مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ).

مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

بالنسبة للمدارس الداخلية (الرياضية – العسكرية – المتفوقين) يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه فى استمارة الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2021 القاهرة

- اعتبار محافظات ( القاهرة – الجيزة ) نطاق جغرافي واحد ويضم جامعات “القاهرة – عين شمس – حلوان”.

يتم القبول وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي ما عدا الكليات والمعاهد التي تقبل وفقاً لقواعد التوزيع الإقليمي:

* كليات التربية.

* كليات التربية النوعية.

* كليات التمريض.

* المعاهد الفنية للتمريض.

- يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جغرافياً على:

* مجموعة (أ) إجبارية: جامعتا (المنصورة – الزقازيق).

*مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (بنها – المنوفية – طنطا).

- يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة جغرافياً على:

* مجموعة (أ) إجبارية: جامعتا (مدينة السادات – دمنهور).

* مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (الإسكندرية – المنوفية – طنطا).