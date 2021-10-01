تنسيق الجامعات 2021 .. رابط مباشر لـ نتيجة المرحلة الثالثة

يترقب طلاب الثانوية العامة الناجحين نتيجة المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2021 ، والتي من المقرر أن تظهر بعد مرور 72 ساعة من انتهاء التسجيل بهذه المرحلة .

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2021

وقد كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والتي ستظهر خلال 72 ساعة من انتهاء التسجيل بالمرحلة الثالثة وذلك عبر موقع التنسيق .



وأضاف " المصدر " في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أنه بعد أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة تقوم الوزارة بفتح باب تقليل الاغتراب .

تنسيق الجامعات



تنسيق المرحلة الثالثة 2021

العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة الثالثة 205 درجات بنسبة 50%، بإجمالي 42065 طالبا في الشعبة العلمية، و24932 طالبا للأدبية، بإجمالي 66997 طالبا لجميع الشعب.

رابط نتيجة المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2021

تنسيق الجامعات 2021

يترقب الطلاب نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ، والتي من المقرر أن تظهر بعد مرور 72 ساعة من انتهاء التسجيل بهذه المرحلة ، بحيث يمكن للطلاب الدخول عبر هذا الرابط لمعرفة النتيجة اضغط هنــــــــــــــــا .

تنسيق الكليات 2021

كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2021

تربية (طفولة) عين شمس

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية السويس رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

تربية (طفولة) دمنهور

تربية الوادي الجديد

تربية العريش رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية دمنهور رياضة

تربية دمياط

تربية دمياط رياضة

تربية أسوان رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية أسوان

تربية بني سويف رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية بنات عين شمس رياضة

تربية بنها رياضة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنات العريش

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات بنها

تربية رياضية بنات السويس

تربية رياضية بنات بورسعيد

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنين أسوان

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنين مطروح

تربية سوهاج رياضة

تربية رياضية بنين حلوان

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنين بنها

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنين بورسعيد

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية أسوان

تربية فنية المنيا

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية مدينة السادات رياضة

تربية نوعية أسيوط

تربية نوعية بنها

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية القاهرة

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية بورسعيد

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية فنية الإسكندرية