تعرف علي قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وخلال الجلسة اعتمد المجلس هيكل العمل الخاص بحمام سباحة التربية والتعليم المجاور لمقر النادي بالجزيرة، والذي سوف يتم افتتاحه في شهر يوليو بعدما تم تجهيزه بالكامل، وفق أفضل المقاييس لخدمة الأعضاء وفرق وأكاديميات النادي.

كما اعتمد المجلس هيكل العمل الخاص بالجيم الجديد لفرع النادي بالشيخ زايد، الذي تقرر افتتاحه خلال شهر يوليو لخدمة الأعضاء ولاستكمال سلسلة الإنشاءات التي يشهدها الفرع في الفترة الحالية. كذلك قرر المجلس تكليف مكتب صبور للاستشارات الهندسية بأعمال الإشراف على إنشاء مجمع حمام السباحة لفرع النادي بالقاهرة الجديدة.