تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط التعرف على النتيجة

تنسيق المرحلة الثالثة ... يتسأل العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وعن كيفية الحصول على النتيجة تسجيل رغباتهم.

تنسيق المرحلة الثالثة …… وكان قد فتح الموقع الإلكتروني لـ تنسيق الجامعات 2021، في استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة ضمن تنسيق الجامعات 2021 للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد2021 – 2022، ابتدأ من يوم السبت الموافق 19 سبتمبر واستمر يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الجاري وذلك بعد أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد وذلك فى إطار الحرص على مستقبل جميع الطلاب.

تنسيق الجامعات 2021



تنسيق المرحلة الثالثة ... وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 وقال أنها سوف تظهر فى غضون 72 ساعة من انتهاء التسجيل بالمرحلة الثالثة وذلك عبر موقع التنسيق .

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. وأضاف " المصدر " في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أنه بعد أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة تقوم الوزارة بفتح باب تقليل الاغتراب .

تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة الثالثة 205 درجات بنسبة 50%، بإجمالي 42065 طالبا في الشعبة العلمية، و24932 طالبا للأدبية، بإجمالي 66997 طالبا لجميع الشعب.

تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2021…..الحد الأدنى للتقدم

أوضحت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة:

الحد الأدنى للتقدم لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.

أرقام تليفونات مكتب التنسيق

يحتاج بعض الطلاب إلي الاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بالتنسيق، ويبحثون عن رقم تليفون مكتب التنسيق، ويستطيع الطلاب الاتصال بمكتب التنسيق عبر الرقم المختصر 15999.

ويتم حساب المكالمة عبر الرقم المختصر بسعر المكالمة العادية من التليفون الأرضي عند الاتصال من القاهرة والمحافظات.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021…..عدد الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم

قال السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة بلغ حتى صباح الثلاثاء 195 ألفًا، وذلك قبل ساعات من انتهاء التنسيق.

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثالثة أكتر من 200 ألف طالب وطالبة، منهم 66 ألفا و997 طالبًا وطالبة من الناجحين فى الدور الأول، و133 ألفًا و774 من الناجحين فى الدور الثاني، بالإضافة إلى مستنفدي الرغبات والذين لم يتقدموا ضمن المرحلة الأولى.

تنسيق

ويكون عدد الطلاب غير المتقدمين للتنسيق حتى الآن على الأقل 5 آلاف طالب وطالبة قبل نحو 10 ساعات من انتهاء المرحلة الثالثة.

كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الشعبة العلمية:



اقتصاد منزلي حلوان

آداب انتساب موجه العريش

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه القاهرة

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي اسكندرية

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

كلية اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم

كلية اقتصاد منزلي بنات عين شمس

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بورسعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه حلوان

آداب الفيوم

آداب المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسوان

آداب دمنهور

آداب دمياط

آداب سوهاج

اداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه طنطا

آداب بني سويف

آداب بورسعيد

آداب جنوب الوادي

آداب كفر الشيخ

آداب أسيوط

آداب بنات عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب حلوان

آداب وعلوم إنسانية السويس

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردق

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

تربية (طفولة) الإسكندرية

تربية (طفولة) السويس

تربية (طفولة) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) عين شمس

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية السويس رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

تربية (طفولة) دمنهور

تربية الوادي الجديد

تربية العريش رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية دمنهور رياضة

تربية دمياط

تربية دمياط رياضة

تربية أسوان رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية أسوان

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تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية بورسعيد

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية فنية الإسكندرية

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني

يمكن الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من موقع بوابة الحكومة الإلكترونية أو مباشرة عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021.