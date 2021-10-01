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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة .. عبر هذا الرابط

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2021

يترقب الطلاب نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ، والتي من المقرر أن تظهر بعد مرور 72 ساعة من انتهاء التسجيل بهذه المرحلة ، بحيث يمكن للطلاب الدخول عبر موقع التنسيق والحصول على النتيجة .

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وقد كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والتي ستظهر خلال 72 ساعة من انتهاء التسجيل بالمرحلة الثالثة وذلك عبر موقع التنسيق .
 

وأضاف " المصدر " في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أنه بعد أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة تقوم الوزارة بفتح باب تقليل الاغتراب .

 
وكان قد أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 195 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.
 
وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه يوجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28/9/2021.


وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

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