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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال 72 ساعة.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق القبول بالجامعات
تنسيق القبول بالجامعات

انتهي ، أمس الخميس، 30 سبتمبر، تسجيل طلاب الدبلومات الفنية 2021، رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، ضمن تنسيق الجامعات 2021 ، والذي بدأ من الخميس الماضي، 23 سبتمبر، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .

 

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية


كشف مصدر مسئول بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 ضمن تنسيق الجامعات 2021 ، موضحا أنه من المرجح أن تكون نتيجة التنسيق خلال 72 ساعة من غلق باب التنسيق.

حددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رابطا موحدا، لطلاب الشهادات الفنية يمكن من خلاله تسجيل الرغبات الخاصة بهم لمعرفة النتيجة اضغط هنـــــــــــــا .

 

الحد الأدنى بتنسيق الدبلومات الفنية


1   دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول التالي:-
- دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 
60% فأكثر
2 - تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول التالى :-

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية -  الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي  
60 % فأكثر.

- دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات
دبلوم السالزيان الدون بوسكو -  دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل  -  مركز التكنولوجيا المتميز
دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية "فنيات تمريض" بشرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات.
75 % فأكثر .

 

الكليات المتاحة بتنسيق الدبلومات الفنية 2021

كليات التربية.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.
- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.
- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.
- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.
-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر
- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.
- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.
- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.
- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.
- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.
- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.
- معهد القناة العالي بالسويس.
- معاهد السياحة والفنادق.
- كليات السياحة والفنادق
- كليات الهندسة.
- كليات الاقتصاد المنزلي.
- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.
- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.
- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.
- الأكاديمية الحديثة في المعادي للهندسة.
- كليات الفنون الجميلة.
- كليات الفنون التطبيقية.
- كليات التربية الفنية.
- كليات الآثار.
- كليات الزراعة.
- كليات التجارة.
- المعاهد الفنية التجارية.
- كليات الحقوق.

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