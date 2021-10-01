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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. إجراءات قيد الطلاب الجدد بحقوق عين شمس

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن خطوات التقديم للطلاب الجدد وإجراءات استقبال وقيد طلاب الفرقة الاولي ومواعيد الاستقبال.


كما أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن، القائم بعمل عميد الكلية، بدء قبول الطلاب بشعبة اللغة الإنجليزية للعام الجامعي 2021-2022 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها،، وذلك تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

ومن جهته، اوضح الدكتور محمد صافي القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان شروط التقديم تشمل ما يلي:


- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة.


- حصول الطلاب على (38) درجة فى اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير ( لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.


- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط  الشعبة للعام الجامعى 2020-2021 .
الاوةاق المطلوبة عند التقديم للشعبة الإندليزية بالكلية
1-  صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتا.
2-  صورة استمارة خطاب الترشيح.
3- صورة شهادة الميلاد.
4- (2) صورة شخصية.
5- صورة الرقم القومي.
6-  رسوم فتح ملف (500) جنيه.
7- حافظة اوراق.


مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اثناء التقديم من ارتداء الكمامة الصحية، حضور الطالب فقط ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

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