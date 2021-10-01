عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحدي هنيدي وفان دام يتحول إلى مشروع فيلم سينمائي.. ما التفاصيل؟

صدى البلد

بعد التحدي الطريف، الذي جمع بين الثنائي محمد هنيدي، ونجم الأكشن العالمي جان كلود فان دام، خلال الأيام الماضية، الذي حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان الفنان الكوميدي محمد هنيدي، تحديه للنجم فان دام، في معركة “لا تراجع ولا استسلام”، واختار هنيدي أن يكون الإعلان عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، وأرض المعركة تحت سفح الأهرامات، وهو ما وافق عليه فان دام قائلاً "تلقيت دعوة جحيم لمحاربة أعظم ممثل كوميدي في الشرق الأوسط.. ما رأيكم جميعًا، هل يجب أن أقبل التحدى؟"، ليستعين هنيدي بأصدقائه “بيج رامي” بطل العالم في كمال الأجسام، وباشا مصر أمير كرارة، وهو ما فتح الباب أمام الثنائي هنيدي وفاندام للتواصل خلال الأيام الماضية.

نتيجة التحدي فيلم عالمي

مؤخرا، تواصل الفنان محمد هنيدي مع مدير أعمال نجم أفلام الحركة جان كلود فان دام، يوم الأربعاء الماضي، وتم طرح فكرة فيلم يجمع بينهما خلال الفترة المقبلة، حيث أبدى فان دام موافقته على المشروع الذي من المقرر طرحه في الوطن العربي، في حال توافر الفكرة المناسبة، لذلك سيبدأ هنيدي خلال الفترة المقبلة التواصل مع جهات إنتاجية مصرية وخليجية لتمويل المشروع.
وكشفت مصادر مقربة من هنيدي، أن المنتج وليد منصور كشف في إحدى الجلسات الخاصة عن إمكانية مشاركته في تمويل الفيلم، شريطة أن يكون إنتاج مصري خالص.

txt

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

أصل الحكاية صورة

بدأت قصة تحدي هنيدي لفان دام، التي حظيت بتفاعل كبير مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت بتعليق نجم الكوميديا المصري على صورة جمعت نجوم أفلام الحركة العالميين، «البلجيكي فان دام، والصيني جاكى شان، والهندي شارو خان»، قبل عدة أيام، وانهالت عليها العديد من التعليقات حتى أنها وصفت بـ«صورة تشع فخامة غير محدودة»، وحصلت الصورة على أعلى نسبة لايكات وتعليقات وتفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وهو ما علق عليه محمد هنيدي بصورة جمعته بالنجوم المصريين كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولي الدين مصحوبة بتعليق: “صورة تشع أكثر”.

ودعا هنيدي فان دام لاحقاً للنزال عند سفح الأهرامات، فقبل الأخير التحدي، ليتواصل ما بدا أنه مسلسل أكشن- كوميدي من التعليقات الطريفة المتبادلة بين النجمين، ولا زال يحظى بتفاعلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

txt

بهذه الطريقة ..فاندام يسخر من صورة محمد هنيدي

هنيدي يضع قوانين المعركة

ودوّن «هنيدي» على صورة محيي الشرقاوي: «مازلت عند كلمتي، مباراة بدون قوانين في قفص هيل إن سيل بشرط واحد، إيدك الاتنين يبقوا مربوطين»، وهو ما أشعل موجة من الضحك والسخرية من المغردين على تويتر، وبدأت حملات متابعة وتعليقات ضخمة.

هنيدي يتوعد: لو العركة ابتدت هتزعل

انهالت التعليقات على منشور «هنيدي» من بين متابعيه وعدد من المشاهير، وكتب المنشد محمد التهامي: «أنا كلمت بروس ويلز، وأرنولد وميل جيبسون وسليفستر يروحولوا يلحقوه قبل ما يتورط»، فيما عاود «هنيدي» التعليق على منشوره: «ادخلوا لفاندام وقولوله إن المصري معروف بجبروته.. يمكن يخاف ويلغي المباراة»، فيما بدأ تباعا نشر العديد من المنشورات الساخرة من بينها صورة له بشخصية «طه» في فيلم «وش إجرام»، وكتب: «لو العركة ابتدت هتزعل».

وتبعها بمنشور آخر بحساب فان دام، عبر موقع "فيس بوك"، قائلاً: "نحن رجال أتينا من قعر الجحيم، وشكلنا هنرجعله تانى"، ليسخر فاندام منه بصورة من فيلمه "وش إجرام"، مصحوبة بتعليق :"كم هو خطير أستاذ هنيدى"، وعاد هنيدي ووجه منشن إلى بيج رامي وأمير كرارة، مستغيثا بهم: "انتو فين ؟".

تحدي هنيدي وفان دام مشروع فيلم سينمائي لا تراجع ولا استسلام سفح الأهرامات بيج رامي أمير كرارة باشا مصر

موضوعات متعلقة

محمد هنيدي لفاندام: مصر كلها بترحب بيك

فاندام يقبل تحدي محمد هنيدي على مباراة مصارعة تحت سفح الأهرامات.. اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة : نصائح لتعزيز الصحة وتقوية المناعة في الخريف.. هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والإنفلونزا ؟

احتفالات بنادي بلدية المحلة بفوزالشامي وقائمة ائتلاف بمقاعد مجلس الإدارة ..صور وفيديو

اليونان ترفض التصريحات التركية حول الاتفاق الدفاعي مع فرنسا

أخبار الرياضة| استبعاد شريف وأفشة من مباراتي ليبيا.. وصلاح يحمل شارة القيادة

خالد النبوي: كنت أتمنى أن أكون مثل الموسيقار العظيم بليغ حمدي

"اتجوزت صاحب جوزها".. الفنانة درة: البنات لو اتأخرت في الجواز بتكون غالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

أول تعليق من ميدو على استبعاد محمد شريف وأفشة

وزير التعليم: بدء الدراسة 9 أكتوبر والحضور إجباري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدي هنيدي وفان دام يتحول إلى مشروع فيلم سينمائي.. ما التفاصيل؟

بعد انفتاح صدع جديد.. الحمم البركانية تهدد بدمار هائل في لا بالما .. فيديو وصور

نادين فى ضيافة "صدى البلد" لتكريمها عن مسلسل "عائلة جيجى".. صور

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ