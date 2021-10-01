تحدي هنيدي وفان دام يتحول إلى مشروع فيلم سينمائي.. ما التفاصيل؟

بعد التحدي الطريف، الذي جمع بين الثنائي محمد هنيدي، ونجم الأكشن العالمي جان كلود فان دام، خلال الأيام الماضية، الذي حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان الفنان الكوميدي محمد هنيدي، تحديه للنجم فان دام، في معركة “لا تراجع ولا استسلام”، واختار هنيدي أن يكون الإعلان عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، وأرض المعركة تحت سفح الأهرامات، وهو ما وافق عليه فان دام قائلاً "تلقيت دعوة جحيم لمحاربة أعظم ممثل كوميدي في الشرق الأوسط.. ما رأيكم جميعًا، هل يجب أن أقبل التحدى؟"، ليستعين هنيدي بأصدقائه “بيج رامي” بطل العالم في كمال الأجسام، وباشا مصر أمير كرارة، وهو ما فتح الباب أمام الثنائي هنيدي وفاندام للتواصل خلال الأيام الماضية.

نتيجة التحدي فيلم عالمي

مؤخرا، تواصل الفنان محمد هنيدي مع مدير أعمال نجم أفلام الحركة جان كلود فان دام، يوم الأربعاء الماضي، وتم طرح فكرة فيلم يجمع بينهما خلال الفترة المقبلة، حيث أبدى فان دام موافقته على المشروع الذي من المقرر طرحه في الوطن العربي، في حال توافر الفكرة المناسبة، لذلك سيبدأ هنيدي خلال الفترة المقبلة التواصل مع جهات إنتاجية مصرية وخليجية لتمويل المشروع.

وكشفت مصادر مقربة من هنيدي، أن المنتج وليد منصور كشف في إحدى الجلسات الخاصة عن إمكانية مشاركته في تمويل الفيلم، شريطة أن يكون إنتاج مصري خالص.

أصل الحكاية صورة

بدأت قصة تحدي هنيدي لفان دام، التي حظيت بتفاعل كبير مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت بتعليق نجم الكوميديا المصري على صورة جمعت نجوم أفلام الحركة العالميين، «البلجيكي فان دام، والصيني جاكى شان، والهندي شارو خان»، قبل عدة أيام، وانهالت عليها العديد من التعليقات حتى أنها وصفت بـ«صورة تشع فخامة غير محدودة»، وحصلت الصورة على أعلى نسبة لايكات وتعليقات وتفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما علق عليه محمد هنيدي بصورة جمعته بالنجوم المصريين كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولي الدين مصحوبة بتعليق: “صورة تشع أكثر”.

ودعا هنيدي فان دام لاحقاً للنزال عند سفح الأهرامات، فقبل الأخير التحدي، ليتواصل ما بدا أنه مسلسل أكشن- كوميدي من التعليقات الطريفة المتبادلة بين النجمين، ولا زال يحظى بتفاعلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

هنيدي يضع قوانين المعركة

ودوّن «هنيدي» على صورة محيي الشرقاوي: «مازلت عند كلمتي، مباراة بدون قوانين في قفص هيل إن سيل بشرط واحد، إيدك الاتنين يبقوا مربوطين»، وهو ما أشعل موجة من الضحك والسخرية من المغردين على تويتر، وبدأت حملات متابعة وتعليقات ضخمة.

هنيدي يتوعد: لو العركة ابتدت هتزعل

انهالت التعليقات على منشور «هنيدي» من بين متابعيه وعدد من المشاهير، وكتب المنشد محمد التهامي: «أنا كلمت بروس ويلز، وأرنولد وميل جيبسون وسليفستر يروحولوا يلحقوه قبل ما يتورط»، فيما عاود «هنيدي» التعليق على منشوره: «ادخلوا لفاندام وقولوله إن المصري معروف بجبروته.. يمكن يخاف ويلغي المباراة»، فيما بدأ تباعا نشر العديد من المنشورات الساخرة من بينها صورة له بشخصية «طه» في فيلم «وش إجرام»، وكتب: «لو العركة ابتدت هتزعل».

وتبعها بمنشور آخر بحساب فان دام، عبر موقع "فيس بوك"، قائلاً: "نحن رجال أتينا من قعر الجحيم، وشكلنا هنرجعله تانى"، ليسخر فاندام منه بصورة من فيلمه "وش إجرام"، مصحوبة بتعليق :"كم هو خطير أستاذ هنيدى"، وعاد هنيدي ووجه منشن إلى بيج رامي وأمير كرارة، مستغيثا بهم: "انتو فين ؟".