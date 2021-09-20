عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

صدى البلد

يحرص الفنان محمد هنيدي عبر حساباته على السوشيال ميديا مؤخرا، على نشر بعض التحديات مع نجوم عالميين في محاولة لجذب الانتباه والتعليق على العديد من الأحداث الفنية والرياضية في العالم. 

شاهد الفيديو:


وعبر حسابه على موقع فيسبوك، وجه محمد هنيدي حديثه للممثل والمصارع العالمي جان كلود فاندام، وتحداه ليصارعه في مباراة بدون قوانين في قفص "هيل أن زا سيل" أو الجحيم كما يطلق عليه في المصارعة تحت سفح الأهرامات بشرط واحد أن يكون النجم البلجيكي مكبل اليدين. 


وأعلن محمد هنيدي، أن فاندام قبل التحدي وبالفعل علق حساب موثق باسم جان كلود فاندام على هذا المنشور بتعليق استفزازي لنجم الكوميديا المصري، قائلا: "أنت لا تستسلم أبدا.. أليس كذلك". 
وفاجأ الفنان محمد هنيدي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر، بتغريدة قال فيها إنه سوف يعتزل التمثيل ويتجه للغناء في الأفراح الشعبي. 


وكتب محمد هنيدي في تغريدته على تويتر: «قررت النهاردة الصبح قرار مهم .. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب افراح شعبي»، وتبعها برد آخر قائلًا: «اي حد عنده فرح قريب هنزل ايميل لتلقي حجوزات الافراح  بدءا من نهاية شهر ايلول»، وتابع: «وارجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية». 
ولم يوضح محمد هنيدي مدى جدية قراره من عدمه للجمهور، ولكن تبين من خلال الردين السابقين أنه كتب الكلام لمداعبة جمهوره كعادته. 
ونشر الفنان محمد هنيدى تعليقا عبر حسابه على موقعى التواصل الاجتماعى  تويتر وإنستجرام يروج لفيلمه الجديد “الإنس والنمس” حيث يحث جمهوره على مشاهدته فى الفترة المقبلة بعد انخفاض درجات الحرارة.
وقال محمد هنيدي بطريقة كوميدية : “صباح الخير نحب نقولك خبر سعيد إن درجات الحرارة بدأت تنزل، وانكسار الموجة الحارة استعدادا لفصل الشتاء.
ولمزيد من التفاصيل فاندام ومحمد هنيدي في مباراة مصارعة شاهد الفيديو التالى..

شاهد الفيديو:

موضوعات متعلقة

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

ترشيحاتنا

“في مننا عايش بالعافية”.. صلاح عبد الله : الناس فاهمة إننا كفنانين بناخد ملايين وده مش صح

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

احذر.. ارتفاع إصابة فيروس كورونا في بريطانيا بنسبة 1.5 %

اخبار التوك شو.. موسي ينفعل علي متحدث وزارة الزراعة بسبب الأسعار.. بدير: الفنانون الكبار ظروفهم المادية صعبة والرئيس السيسي فرَحهم

حقيقة إلغاء زيارة ماكرون إلى سويسرا بسبب صفقة طائرات

نص تحقيقات قضية طبيب اسجد للكلب.. المتهم : أنا كنت بصوره وهو بيلعب رياضة بس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

فيديو

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ